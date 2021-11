Kościński: Polska popiera działania służące wzmocnieniu odporności rynków na kryzysy

Polska popiera działania KE służące wzmocnieniu odporności rynków finansowych na przyszłe kryzysy - zapewnia minister finansów Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie MF opublikowanym we wtorek po posiedzeniu Rady ECOFN.

Jak czytamy w komunikacie resortu, głównymi tematami wtorkowego posiedzenia były silniejsze rynki finansowe, nowe ramy zarządzania gospodarczego oraz wdrażanie budżetu unijnego. W spotkaniu uczestniczył minister finansów Tadeusz Kościński.

Ministrowie omówili ostatnie propozycje Komisji Europejskiej (KE) zmierzające do wzmocnienia odporności systemu finansowego na przyszłe wstrząsy. Zostały one przygotowane na podstawie prac Komitetu Bazylejskiego, tzw. Bazylei III. To zbiór rozwiązań na poziomie międzynarodowym, służący poprawie bezpieczeństwa i efektywności rynku finansowego.

"Polska popiera działania KE służące wzmocnieniu odporności rynków finansowych na przyszłe kryzysy" - powiedział, cytowany w komunikacie, minister finansów Tadeusz Kościński.

"W naszej ocenie legislacja unijna w tym zakresie powinna być jak najbardziej zbliżona do rozwiązań zawartych w Bazylei III. Ponadto należy zachować obecną równowagę home-host (państwa, z których pochodzą banki prowadzące transgraniczną działalność na terenie UE +home+ oraz państwa, w których funkcjonują jednostki zależne tych banków +host+ - PAP), co jest dla Polski kwestią kluczową" - dodał szef resortu finansów.

W publikacji poinformowano, że rada zapoznała się z komunikatem ws. przyszłości ram zarządzania gospodarczego w UE opublikowanym 19 października br. KE dokonała w nim oceny skutków kryzysu COVID-19 na zarządzanie gospodarcze i wznowiła debatę publiczną nt. przeglądu tych ram.

"Polska pozytywnie ocenia powrót do dyskusji dotyczącej przeglądu ram zarządzania gospodarczego. W naszej ocenie powrót do zasad sprzed kryzysu nie jest uzasadniony, ponieważ może stwarzać ryzyko dla sprawnej odbudowy gospodarczej po kryzysie i utrudniać inwestycje publiczne służące zielonej transformacji i unijnym celom neutralności klimatycznej" - powiedział cytowany w komunikacie Kościński.

Jego zdaniem rewizja tych ram powinna polegać nie tylko na ich uproszczeniu, ale też na zwiększeniu odpowiedzialności państw i wspieraniu antycyklicznej polityki budżetowej, przy zapewnieniu stabilności finansów publicznych i osiągnieciu długoterminowej stabilności fiskalnej. Powinna zapewniać też wiarygodność tych ram i uwzględniać strategiczne wyzwania stojące przed UE.

Jednym z nich, zdaniem ministra, jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo, a jego zapewnienie wymaga szczególnego traktowania wydatków na obronność ponoszonych przez państwa członkowskie.

"Ich wyłączenie z kryterium długu i deficytu wynikającego z unijnych reguł fiskalnych umożliwiłoby częściowe wyeliminowanie nierównowagi w UE wynikające ze stosowania obecnych reguł" - zwrócił uwagę Kościński.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, w trakcie posiedzenia Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) przedstawił wyniki oceny wykonania budżetu UE za 2020 r.

Ponadto ministrowie kontynuowali dyskusję z października br., dotyczącą rosnących cen energii. Omówione zostały możliwości reakcji w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom wysokich cen energii dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

