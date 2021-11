Kościński: Polski Ład to ogromna zmiana dla wszystkich

Podpisanie ustawy podatkowej przez prezydenta oznacza, że Polski Ład wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r. To ogromna zmiana dla wszystkich – powiedział w środę minister finansów Tadeusz Kościński w TVP Info.

Prezydent Andrzej Duda w środę podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza rozwiązania podatkowe zapisane w rządowym programie Polski Ład.

"To oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. Polski Ład wchodzi w życie. To ogromna zmiana dla wszystkich" - powiedział w środę minister finansów Tadeusz Kościński w TVP Info.

Dodał, że jednym z celów Polskiego Ładu jest zwiększenie wydatków na służbę ochrony zdrowia, a zmiany w ustawach podatkowych umożliwiają uzyskanie odpowiednich środków.

"Chcemy także, aby podatki w Polsce były bardziej sprawiedliwe. Obecnie ci, co mniej zarabiają, płacą procentowo więcej. W ramach Polskiego Ładu to zmieniamy. Podwyżka kwoty wolnej do 30 tys. zł oznacza, że obejmie ona ok. 40 proc. średniego wynagrodzenia. Poza tym podwyżka progu podatkowego sprawi, że o połowę mniej więcej spadnie liczba osób płacących wyższy podatek" - powiedział Tadeusz Kościński.

Dodał, że w ramach Polskiego Ładu w życie wchodzi pakiet ulg dla przedsiębiorców mający pomóc im w rozwoju biznesu. Chodzi o ulgi m.in. na badania i rozwój czy na prototypy. Kościński stwierdził także, że jest przeciwnikiem karania przedsiębiorców, którzy popełnią błąd.

"Jestem przeciwnikiem karania, jeśli ktoś robi prawdziwy błąd. Co innego, gdy robi coś źle celowo. Ważne jest, abyśmy pomagali przedsiębiorcom, żeby mogli rozwijać biznes. A w ramach Polskiego Ładu im pomagamy, bo dajemy im ulgi na rozwój biznesu" - powiedział minister finansów.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl