Kościński: prawie 470 mln zł dodatkowo na walkę z koronawirusem

Prawie 470 mln zł dodatkowych środków z rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych budżetu państwa przekazaliśmy już na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa - poinformował we wtorek na Twitterze minister finansów Tadeusz Kościński.

"350 mln zł trafiło do Agencji Rezerw Materiałowych na uzupełnienie rezerw strategicznych. Prawie 100 mln zł to środki dla szpitali i ratownictwa medycznego, które wynikały z wniosków wojewodów" - czytamy we wpisie szefa resortu finansów. Dodał, że część funduszy przekazano na działania informacyjne.

"Wnioski w związku z koronawirusem obsługujemy priorytetowo" - podkreślił.

Jak poinformowało we wtorek wieczorem Ministerstwo Zdrowia w Polsce potwierdzono 22 przypadki zakażenia koronawirusem. 220 osób jest hospitalizowanych. Przebywają one m.in. w placówkach we Wrocławiu, Warszawie, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie. 1055 osób jest objętych kwarantanną, a 9366 nadzorem epidemiologicznym.

Łącznie na świecie odnotowano dotąd 109 tys. 695 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 3811 zgonów. Najwięcej przypadków odnotowano w Chinach - 80 859, 3122 osoby zmarły.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.