Kościński: przedstawiłem oficjalną kandydaturę prof. Czerwińskiej na stanowisko wiceprezesa EBI (aktualizacja)

Przedstawiłem oficjalną kandydaturę prof. Teresy Czerwińskiej, członka zarządu NBP na stanowisko wiceprezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) - poinformował w czwartek PAP minister finansów Tadeusz Kościński.

Teresa Czerwińska od stycznia 2018 r. do czerwca 2019 r. była ministrem finansów. 4 czerwca 2019 r. prezydent Andrzej Duda powołał Czerwińską na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego.

"Przedstawiłem kandydaturę prof. Teresy Czerwińskiej, członka zarządu NBP oraz byłej minister finansów, na stanowisko wiceprezesa EBI, członka Komitetu Zarządzającego banku" - powiedział PAP minister finansów Tadeusz Kościński.

Komitet Zarządzający w EBI jest organem wykonawczym banku. Zarządza on bieżącym funkcjonowaniem banku.

EBI jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI pozyskuje środki finansowe na rynkach kapitałowych i udziela kredytów na preferencyjnych warunkach na projekty wspierające cele UE. Około 90 proc. pożyczek jest udzielanych na terytorium UE. Bank nie korzysta z pieniędzy z budżetu UE.

Czerwińska jest absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Nauk Społecznych (1997 r.) oraz Wydziału Zarządzania (1998 r.). Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse uzyskała w 2010 roku.

Czerwińska była gubernatorem z ramienia Polski m.in. w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (IMF), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Europejskim Banku Inwestycyjnym. Była także członkiem Coalition of Finance Ministers for Climate Action (2019) oraz Insurance & Reinsurance Stakeholder Group przy European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) (2015-2018).

autor: Aneta Oksiuta, Radosław Jankiewicz

aop/ rkj/ amac/