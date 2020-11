Kościński: Recesja w Polsce będzie jedną z najpłytszych w UE

Recesja w Polsce będzie jedną z najpłytszych w Unii Europejskiej - ocenia minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński w przekazanym komentarzu do jesiennych prognoz gospodarczych Komisji Europejskiej.

Jak zaznaczył szef resortu finansów, Komisja Europejska w przypadku Polski oczekuje realnego spadku PKB na poziomie 3,6 proc. w 2020 r. i wzrostu o 3,3 proc. w 2021 r. oraz o 3,5 proc. w 2022 r.

"Jest to jedna z najpłytszych recesji w UE, niższa od naszych założeń budżetowych" - zauważył minister.

Dodał, że w br. zwiększy się stopa bezrobocia, ale stosunkowo nieznacznie (do 4,0 proc.), która jednak w przyszłym roku może wzrosnąć do 5,3 proc. Inflacja (HICP) w br. wyniesie 3,6 proc., by w przyszłym roku obniżyć się do 2 proc. W całym horyzoncie prognozy utrzyma się nadwyżka na rachunku obrotów bieżących.

Czytaj też: KE: Pandemia spowodowała najgłębszą recesję w historii UE

"Recesja gospodarcza wywołaną epidemią COVID-19 oraz działania rządu podjęte dla przeciwdziałania skutkom gospodarczym epidemii i wspierające system opieki zdrowotnej doprowadziły do wzrostu deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Zgodnie z szacunkami KE nominalny deficyt sektora w latach 2020-2022 wyniesie odpowiednio 8,8 proc. PKB, 4,2 proc. PKB oraz 3 proc. PKB" - stwierdza Kościński.

Jak wskazał szef MF, prognozy resortu przewidują, że deficyt sektora w latach 2020-21 osiągnie odpowiednio poziom 11,8 proc. PKB oraz ok. 6 proc. PKB.

"Różnica w stosunku do prognozy KE wynika przede wszystkim z konserwatywnego podejścia Ministerstwa Finansów co do kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych (tempo wzrostu gospodarczego) i budżetowych (wielkość dochodów budżetowych)" - wyjaśnia Kościński.

"Pakiety pomocowe sfinansowane dodatkowym długiem zatrzymają jego znaczącą redukcję, jaką obserwowaliśmy od 2016 r. (spadek o 8,3 pkt proc.)" - zastrzegł minister.

Dodał, że w 2020 r. dług sektora wzrośnie o 10,9 pkt proc do 56,6 proc. PKB, a w 2021 r. do 57,3 proc. PKB. W 2022 przewidywany jest spadek relacji do 56,4 proc. "Zgodnie z prognozą KE dług pozostanie więc na poziomie poniżej 60 proc. PKB, a jego przyrost będzie znacznie poniżej średniej w UE" - podsumował minister.