Kościński: robimy reset i ukłon w stronę tych, co mniej zarabiają

Przez ostatnie 30 lat bogaci korzystali na rozwoju naszej gospodarki stając się jeszcze bogatszymi, teraz robimy reset i ukłon w stronę tych, co mniej zarabiają - powiedział w poniedziałek minister finansów Tadeusz Kościński. Przyznał, że ceny energii mogą powodować dalsze utrzymanie inflacji na wyższym poziomie.

W rozmowie z Super Expressem podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Kościński był pytany, czy zgadza się z opinią b. wicepremiera Jarosława Gowina, że konsekwencją Polskiego Ładu będzie przyspieszenie drożyzny. "Nie rozumiem dlaczego miałoby się tak stać" - odparł szef MF.

"Podwyższamy kwotę wolną od podatku, więc więcej pieniędzy zostanie w kieszeniach Polaków. To może być bodziec do większej inflacji, ale ludzie wydadzą to na artykuły pierwszej potrzeby, a nie luksusowe artykuły" - wskazał minister finansów. Dodał, że nie spodziewa się, by skutkowało to podbijaniem inflacji.

Kościński podkreślił, że najważniejszym celem zmian podatkowych Polskiego Ładu jest przywrócenie sprawiedliwości. "Nie może być tak, że ci co mniej zarabiają, procentowo więcej płacą. Ważne, by społeczeństwo się nie rozwarstwiało. Przez ostatnie 30 lat bogaci stali się jeszcze bogatsi, skorzystali na rozwoju gospodarki, niekoniecznie ci biedniejsi. Teraz robimy reset i ukłon w stronę tych, co mniej zarabiają" - mówił.

Wskazał, że dzięki podniesieniu drugiego progu podatkowego o połowę mniej osób będzie płaciło 32-proc. podatek. "Zadbamy więc także o tych, którzy więcej zarabiają" - podkreślił.

Na pytanie, czy musimy przyzwyczaić się do wysokiej inflacji ze względu na Europejski Zielony Ład i rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, szef MF stwierdził, że podwyższony poziom inflacji jest tymczasowy i wynika z wielu różnych czynników. "Ceny energii mogą spowodować dalsze utrzymanie inflacji na wyższym poziomie, ale nasza gospodarka i miks energetyczny się zmienia dość szybko. Mam nadzieję, że (węgiel, PAP) będzie stanowił coraz mniejszy procent naszej energii" - powiedział Kościński.

Według danych GUS, w sierpniu inflacja wyniosła 5,5 proc. rdr.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl