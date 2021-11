Kościński: światowe agencje dostrzegają dynamiczny powrót polskiej gospodarki na ścieżkę wzrostu

Światowe agencje dostrzegają dynamiczny powrót polskiej gospodarki na ścieżkę wzrostu i stabilność naszych finansów - powiedział PAP minister finansów Tadeusz Kościński, odnosząc się do raportu Agencji Moody's. Dodał, że polska gospodarka jest silna dzięki solidnym podstawom makroekonomicznym.

W opublikowanym we wtorek raporcie Agencja Moody's prognozuje, że polska gospodarka wzrośnie w tym roku o 5,1 proc., napędzana przez konsumpcję i inwestycje. W 2022 r. agencja spodziewa się niewielkiego zmniejszenia tempa wzrostu PKB do ok. 4,5 proc. Moody's przewiduje też, że w 2022 r. deficyt sektora finansów publicznych zmniejszy się do 2 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszy się do 56 proc. w tym i 54,1 proc. w przyszłym roku.

Komentując raport Moody's, Kościński podkreślił, że polska gospodarka jest silna dzięki solidnym podstawom makroekonomicznym. "Pomimo ogromnego wsparcia, jakiego udzieliliśmy przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii, nasz dług publiczny jest umiarkowany i będzie sukcesywnie spadał" - powiedział szef MF.

Dodał, że światowe agencje dostrzegają dynamiczny powrót polskiej gospodarki na ścieżkę wzrostu i stabilność naszych finansów. "Podkreślają też, że przed Polską rysuje się korzystna perspektywa gospodarcza na najbliższe lata" - zaznaczył.

W piątek agencja Moody's nie dokonała aktualizacji oceny kredytowej Polski. Oznacza to, że według Moody's długoterminowy rating Polski w walucie obcej nadal znajduje się na poziomie "A2", a jego perspektywa jest stabilna. We wtorkowym raporcie wśród ryzyk dla Polski agencja wskazała spór Polski z UE dot. sądownictwa.

