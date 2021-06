Kościński: uczciwe płacenie podatków jednym z tematów współpracy w nowej prezydencji w V4

Jednym z głównych tematów podczas zbliżającej się prezydencji Węgier w Grupie Wyszehradzkiej (V4) będzie współpraca w zakresie uczciwego płacenia podatków w państwach V4 - powiedział podczas wtorkowej konferencji minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

"Już od przyszłego tygodnia Węgry przejmują prezydencję i pod przewodnictwem Węgrów jednym z głównych tematów będzie (...) współpraca, aby podatki były uczciwie płacone w naszych krajach" - powiedział Kościński.

Wtorkowa konferencja odbyła się po spotkaniu ministrów finansów państw V4.

Kościński zwrócił uwagę, że w czasie wychodzenia z recesji spowodowanej pandemią bardzo ważna jest solidarność podatkowa i pilnowanie, że podatki są sprawiedliwie płacone i że nikt nie wykorzystuje okazji, żeby ich nie płacić. "Rozmawialiśmy o podatkach cyfrowych jak również o globalnym minimalnym podatku CIT od korporacji" - powiedział Kościński.

Przypomniał, że Polska od kilku lat walczy z wyprowadzaniem podatków do rajów podatkowych. "Myślę, że widać, że dochodzi tu do konsensusu i (...), że już niedługo będziemy mogli zaliczyć ten sukces, że będzie globalny minimalny podatek, jak również będzie możliwość odpowiednich stóp podatkowych (...), żeby zachęcić do inwestycji u nas" - powiedział Kościński.

Minister przypomniał, że w czasie polskiej prezydencji udało się podpisać deklarację o współpracy finansowo-gospodarczej i o wymianie informacji potrzebnych do kontroli podatków.

"Polska przejęła przewodnictwo (w Grupie Wyszehradzkiej - PAP) w bardzo trudnym czasie, w środku pandemii, więc temat, jak walczyć ze skutkami pandemii był często dyskutowany (...) " - powiedział Kościński. Często rozmawiano też o tym, jak wyciągnąć nasze i europejskie gospodarki z recesji oraz na temat planów odbudowy w poszczególnych państwach - dodał minister.

Wicepremier, minister finansów Węgier Mihály Varga wyraził przekonanie, że rozwój krajów Europy Środkowej oznacza też wzmocnienie Unii Europejskiej.

"Rząd węgierski przejmujący prezydencję w V4 (...) stara się rozwijać współpracę państw Grupy Wyszehradzkiej. Współpracujemy w ponownym uruchomieniu gospodarki, w dzieleniu się dobrymi praktykami w życiu gospodarczym i kontynuujemy wspólne wystąpienia w walce z praniem brudnych pieniędzy" - powiedział.

Stwierdził, że Grupa Wyszehradzka powinna prezentować wspólne stanowisko wobec inicjatyw unijnych i wyraził nadzieję, że państwa V4 będą najsilniej rozwijającym się regionem Unii Europejskiej.

Dobiega końca polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej (V4). Od 1 lipca 2021 r. przejmą ją Węgry.

Grupa Wyszehradzka (V4) jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy - Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości.

Ideą utworzenia Grupy była intensyfikacja współpracy w zakresie budowy demokratycznych struktur państwowych oraz wolnorynkowej gospodarki, a w dalszej perspektywie uczestnictwo w procesie integracji europejskiej. Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r., kiedy to prezydenci Polski Lech Wałęsa i Czechosłowacji Václav Havel oraz premier Węgier József Antall podpisali w węgierskim mieście Wyszehrad wspólną deklarację określającą cele i warunki wzajemnej współpracy.

Od 2004 r. wszystkie kraje V4 są członkami Unii Europejskiej, a Grupa Wyszehradzka stanowi forum wymiany doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i UE.

