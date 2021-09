Kościński: UE powinna uwzględnić specjalne traktowanie wydatków na obronę w regułach fiskalnych (aktualizacja)

Wyłączenie wydatków na cele wojskowe ze wskaźników dotyczących deficytu i długu pozwoliłoby na częściowe wyeliminowanie nierówności związanych z finansowaniem wydatków na obronę – powiedział w czwartek minister finansów Tadeusz Kościński na konferencji prasowej w Budapeszcie.

W czwartek minister Kościński wziął udział w spotkaniu z ministrami finansów państw Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie, podczas którego szefowie resortów podpisali wspólną deklarację.

"UE powinna uwzględnić fakt, że nasze bezpieczeństwo i ochrona wymaga specjalnego traktowania wydatków na obronę. W tym zakresie widać obecnie znaczne różnice w ponoszeniu odpowiedzialności finansowej w tym zakresie w Unii Europejskiej. W niektórych przypadkach wydatki te przekraczają ponad 2 proc. PKB" - powiedział Kościński podczas konferencji prasowej po spotkaniu ministrów finansów krajów V4.

Jak mówił, wyłączenie wydatków na cele wojskowe ze wskaźników dotyczących deficytu i długu pozwoliłoby na częściowe wyeliminowanie tych nierówności. "To postulat, do którego staram się przekonać moich kolegów ministrów" - dodał. Kościński powiedział także, że chce wspólnego stanowiska V4 w sprawie unijnych reguł fiskalnych, przychylnych reformie klimatycznej i energetycznej.

Polski minister finansów powiedział także, że przedstawił w trakcie spotkania kierunki zmian wynikające z Polskiego Ładu. "Jego ważną częścią jest historyczna obniżka podatków i szereg rozwiązań dla firm. Tworzymy nowoczesny i sprawiedliwy system podatkowy na europejskim poziomie" - zapewnił Kościński.

W trakcie spotkania podpisano także wspólną deklarację, w której kraje V4 zapewniły o współpracy podatkowej i cyfrowej, ponadto uwzględniającej wspólne wysiłki na rzecz zmiany klimatu, współpracy w zakresie reguł fiskalnych i edukacji finansowej, ożywienia gospodarczego i łagodzenia gospodarczych następstw pandemii oraz o współpracy na rzecz ochrony granic.

Pytany przez PAP, które ze wspólnych działań krajów V4 mogą być najskuteczniejsze w łagodzeniu gospodarczych skutków pandemii, Kościński odparł, że po pierwsze uszczelnianie VAT. "To jest nie tylko narodowy, ale międzynarodowy kłopot, że są firmy, które działają w różnych krajach i przerzucają te swoje przychody vatowskie do innych krajów" - wskazał.

Po drugie, podkreślił znaczenie wspólnego nacisku krajów Grupy Wyszehradzkiej na Komisję Europejską i OECD, żeby wyeliminować takie sytuacje, że bogate kraje, które mają bogate firmy, wykorzystują nasze kraje, żeby nam sprzedawać usługi i produkty, a płacą podatki gdzie indziej, chociaż całą działalność wykonują u nas.

Minister powiedział też PAP, że ma nadzieję, iż Komisja Europejska szybko wypłaci Polsce środki z funduszy odbudowy. Zaznaczył, że kwestie techniczne zostały uzgodnione już w lipcu. "Już wszystko było zapięte i dogadane i teraz już nie ma powodu, regulacji, co pozwala KE nie wypłacać (tych środków). Mamy nadzieję, że bardzo szybko Komisja się zreflektuje i wypłaci te pieniądze. Bo to krzywdzi oczywiście Polskę i krzywdzi całą Unię Europejską, bo jesteśmy znaczącym graczem w gospodarce UE. Jak u nas jest kłopot, to ten kłopot też się przerzuca na inne kraje. Więc mam nadzieje, że Komisja popatrzy na ten większy obraz i szybko zacznie działać" - powiedział.

W podpisanej w Budapeszcie wspólnej deklaracji ministrowie finansów krajów V4 podkreślili m.in., że będą nadal wzmacniać swoje gospodarki kierunkowymi posunięciami w celu utrzymania wzrostu na poziomie przekraczającym średnią unijną m.in. poprzez tworzenie miejsc prac i przyciąganie kolejnych inwestycji.

Wyrazili też przekonanie, że zrównoważony rozwój regionalny i zmniejszenie nierówności terytorialnych jest jednym z kluczowych elementów odnowy gospodarczej i dlatego należy przeprowadzać kierunkowe interwencje oraz zapewniać odpowiednie wsparcie finansowe zarówno w ramach polityków spójności UE, jak i narodowego rozwoju regionalnego.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl