Kościński: w tym roku dostęp do Twojego e-PIT tylko przez e-Urząd Skarbowy (aktualizacja)

W tym roku dostęp do Twojego e-PITa będzie możliwy tylko przez e-Urząd Skarbowy - poinformował szef MF Tadeusz Kościński. Wszyscy, którzy rozliczą się z fiskusem elektronicznie, otrzymają zwrot podatku w skróconym czasie 45 dni oraz informację o podziale kwoty zapłaconego podatku.

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński powiedział w piątek na konferencji prasowej, że 15 lutego rozpocznie się kolejny okres rozliczeniowy podatku PIT, który zgodnie z prawem potrwa do 30 kwietnia. "Zachęcamy do rozliczenia się elektronicznego, w tym przede wszystkim przez usługę Twój e-PIT" - apelował minister.

Zwrócił uwagę na wprowadzane przez MF nowe rozwiązania elektroniczne dla podatników, z których najnowszym jest uruchomienie niecałe dwa tygodnie temu e-Urzędu Skarbowego - internetowego serwisu z usługami urzędu skarbowego na stronie podatki.gov.pl.

"To rozwinięcie idei Twojego e-PITa; wygodnych, bezpiecznych i łatwo dostępnych usług ułatwiających życie naszym klientom. e-Urząd Skarbowy to wiele e-usług, które będziemy sukcesywnie oddawać w ręce podatników. Nasi klienci mogą już korzystać z sześciu funkcjonalności internetowego urzędu skarbowego, w tym z usługi Twój e-PIT. To jest bardzo ważna zmiana, ponieważ w tym roku dostęp do Twojego e-PITa będzie możliwy tylko i wyłącznie z poziomu e-Urzędu Skarbowego" - poinformował minister.

Wyraził przekonanie, że e-Urząd Skarbowy będzie cieszył się taką samą popularnością, jak Twój e-PIT w poprzednich latach. Kościński przypomniał, że za 2018 r. złożono ok. 16 milionów elektronicznych deklaracji PIT, w tym około 7 mln za pomocą Twojego e-PITa. Za 2019 r. złożono elektronicznie ok. 18,3 mln rocznych deklaracji, z czego blisko połowę za pomocą Twojego e-PITa. "W tym roku liczymy na kolejny rekord" - dodał minister.

Natomiasat szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska wyjaśniła, że uruchomiony 1 lutego e-Urząd Skarbowy jest zintegrowany z usługą Twój e-PIT, czyli automatycznie przygotowanym i udostępnionym przez KAS rocznym zeznaniem podatkowym osób fizycznych. Są tam też informacje o nałożonych mandatach i dostęp do aplikacji e-mikrofirma. Za pośrednictwem serwisu można również złożyć w formie elektronicznej niektóre pisma (np. wniosek o zaliczenie nadpłaty/zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań).

Podczas konferencji prasowej Rzeczkowska przekazała, że do e-Urzędu Skarbowego można się zalogować: z profilu zaufanego, e-dowodu, z bankowości elektronicznej, a także podając nr PESEL lub NIP i dane podatkowe z dokumentów PIT. Zapowiedziała, że wkrótce będzie też możliwe zalogowanie się poprzez aplikację mObywatel.

"Dzięki usłudze Twój e-PIT mamy gwarancję, że zeznanie będzie złożone w terminie" - podkreśliła. Jak mówiła, tak jak w poprzednich latach, usługa dotyczy formularzy PIT 37, PIT 38 oraz PIT 28 i PIT 36 z wyłączeniem przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Dodała, że w przygotowanym przez KAS zeznaniu uwzględnione są informacje o danych podatnika i jego mikrorachunku podatkowym, ulga na dzieci i zwolnienia z PIT dla osób do 26. roku życia.

"Wszyscy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym poprzez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w skróconym czasie 45 dni. Nawet jeśli podatnik nie złoży zeznania PIT, to 30 kwietnia KAS zaakceptuje zeznanie, które przygotowała na podstawie posiadanych danych. Jest to korzyść, której nie daje w Polsce żadna inna dostępna usługa" - wskazała.

Rzeczkowska poinformowała, że od udostępnienia dwa tygodnie temu e-Urzędu Skarbowego, odnotowano już prawie pół miliona logowań. Użytkownicy złożyli ponad 3,2 tys. pism, z czego 571 to były pisma ZAW-NR. 35 tys. osób sprawdziło informacje o swoim mandacie, a 32 tys. zapłaciło poprzez serwis należności podatkowe.

"Mam nadzieję, że e-Urząd Skarbowy będzie cieszył się stale rosnącą popularnością i nasi klienci chętnie będą korzystali z e-sług, które KAS udostępnia na e-Urzędzie Skarbowym tak, jak dotychczas korzystali podatnicy z usługi Twój e-PIT" - zaznaczyła szefowa KAS.

Poza możliwością logowania do Twojego e-PITu przez usługę mObywatel, nowością będzie też informacja, którą uzyska podatnik o tym, w jaki sposób jest dzielona kwota zapłaconego podatku.

"Pokazujemy każdemu naszemu klientowi informację, jak podatki, które płacimy, przekładają się na rozwój kraju i miejsca, w którym mieszkamy. Pokazujemy każdej osobie szacunkowy podział kwoty podatku na podatek przekazywany jednostce samorządu terytorialnego do: gmin, powiatów, województw, miast, a także na podatek, który jest kierowany do budżetu państwa" - poinformował pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji Przemysław Koch.

Zgodnie z komunikatem MF, administracja skarbowa przygotowała podatnikom ich zeznania roczne na podstawie posiadanych przez siebie danych. W usłudze Twój e-PIT są najczęściej wypełniane zeznania roczne, czyli PIT-37 i PIT-38. Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą skorzystać z zeznań przygotowanych na formularzach PIT-28 i PIT-36 (rozliczenia udostępnione w usłudze trzeba jednak samemu będzie uzupełnić o dane dotyczące przychodów z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej). Dostępne będzie również oświadczenie o przekazaniu 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego czyli PIT-OP.

Do 30 kwietnia 2021 r. podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Potem KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie posiadanych danych. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Zeznanie PIT-28 za 2020 r. można składać w usłudze Twój e-PIT do 1 marca 2021 r. Rozliczenie roczne PIT-28 i PIT-36 (w przeciwieństwie do rozliczenia PIT-37 i PIT-38), nie zostanie automatycznie zaakceptowane z upływem 30 kwietnia 2021 r. Należy pamiętać, aby sprawdzić i uzupełnić to rozliczenie, a następnie je zaakceptować i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Ministerstwo tłumaczy, że Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Oprócz rozliczenia rocznego PIT w usłudze Twój e-PIT, podatnicy mogą korzystać również z systemu e-Deklaracje.

Wszelkie informacje związane z rozliczeniem podatku PIT za 2020 r., podatnicy znajdą na stronie podatki.gov.pl w dedykowanej zakładce: www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/