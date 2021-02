Kościński: w tym roku dostęp do Twojego e-PITa tylko przez e-Urząd Skarbowy

W tym roku dostęp do Twojego e-PITa będzie możliwy tylko i wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy - poinformował w piątek na konferencji prasowej online minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Szef MF powiedział, że 15 lutego rozpocznie się kolejny okres rozliczeniowy podatku PIT, który zgodnie z prawem potrwa do 30 kwietnia. "Zachęcamy do rozliczenia się elektronicznego, w tym przede wszystkim przez usługę Twój e-PIT" - apelował minister.

Zwrócił uwagę na wprowadzane przez MF nowe rozwiązania elektroniczne dla podatników, z których najnowszym jest uruchomienie niecałe dwa tygodnie temu e-Urzędu Skarbowego - internetowego serwisu z usługami urzędu skarbowego na stronie podatki.gov.pl.

"To rozwinięcie idei Twojego e-PITa; wygodnych, bezpiecznych i łatwo dostępnych usług ułatwiających życie naszym klientom. e-Urząd Skarbowy to wiele e-usług, które będziemy sukcesywnie oddawać w ręce podatników. Nasi klienci mogą już korzystać z sześciu funkcjonalności internetowego urzędu skarbowego, w tym z usługi Twój e-PIT. To jest bardzo ważna zmiana, ponieważ w tym roku dostęp do Twojego e-PITa będzie możliwy tylko i wyłącznie z poziomu e-Urzędu Skarbowego" - poinformował minister.

Wyraził przekonanie, że e-Urząd Skarbowy będzie cieszył się taką samą popularnością, jak Twój e-PIT w poprzednich latach. Kościński przypomniał, że za 2018 r. złożono ok. 16 milionów elektronicznych deklaracji PIT, w tym około 7 mln za pomocą Twojego e-PITa. Za 2019 r. złożono elektronicznie ok. 18,3 mln rocznych deklaracji, z czego blisko połowę za pomocą Twojego e-PITa.

"W tym roku liczymy na kolejny rekord" - dodał minister.