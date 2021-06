Kościński: Walka z szarą strefą to jeden z głównych kierunków działań Ministerstwa Finansów

Zwalczanie szarej strefy było, jest i będzie jednym z podstawowych kierunków działań Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej – powiedział w poniedziałek minister finansów Tadeusz Kościński podczas prezentacji raportu „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce 2020/21”.

W poniedziałek opublikowany został raport "Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce 2020/21", opracowany przez UN Global Compact Network Poland.

"Szara strefa to nieuczciwość i naruszenie zasad solidarności społecznej, to mniejsze wpływy podatkowe i zaburzenia funkcjonowania zasad zdrowej konkurencji, to również niedofinansowania usług publicznych, z których wszyscy korzystamy. Jej zwalczanie było, jest i będzie jednym z podstawowych kierunków działań Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej" - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas prezentacji raportu.

Dodał, że w ciągu ostatnich kilku lat wielkość szarej strefy została zmniejszona.

"Oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę, że szara strefa jest zjawiskiem, które w praktyce nigdy nie zanika całkowicie, a przestępcy stosują coraz nowsze sposoby unikania płacenia podatków. Stale monitorujemy i analizujemy obszar aktywności nieuczciwych podatników i przestępców podatkowych" - powiedział Tadeusz Kościński.

Zapowiedział wprowadzenie kolejnych rozwiązań, których celem jest dalsze ograniczanie szarej strefy. Jako przykład wskazał e-fakturę, czyli elektroniczny system przesłania faktur do Ministerstwa Finansów, w ramach którego resort będzie zbierał i analizował faktury wydane w ramach transakcji między przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorcami i konsumentami.

Wiceminister i szefowa KAS, Magdalena Rzeczkowska, mówiła w trakcie prezentacji raportu o sukcesach w walce z nielegalnym hazardem w interencie.

"Analiza danych z lat 2016-202 pokazuje, że mamy trend spadku udziału szarej strefy w hazardzie. W 2020 ten udział spadł czterokrotnie, z 79,6 do 17,5 proc. W 2019 roku ten udział szarej strefy na rynku online ogółem w Polsce kształtował się poniżej średniej dla państw UE" - powiedziała w poniedziałek Magdalena Rzeczkowska.

Jednym z narzędzi, jakich KAS używa w walce z nielegalnym hazardem, jest rejestr domen, do którego wpisuje się domeny oferujące gry hazardowe w sposób niezgodny z przepisami.

"W latach 2020-2021 prawie do rejestru zostało wpisanych blisko 6 tys. nazw domen, w skutek czego zablokowaliśmy ponad 14 tys. stron internetowych" - dodała Rzeczkowska.

Dane o spadku udziału nielegalnego hazardu internetowego potwierdził Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego, który przywołał dane firmy H2GC, specjalizującej się w analizach rynku hazardowego.

"Generowany z kanałów online przychód legalny wynosi 78 proc., a więc jest to znaczący skok w porównaniu z 2016 r., kiedy legalny przychód wynosił zaledwie 20 proc." - powiedział Cieślik.

Dodał jednak, że trzeba się spodziewać wzrostu wartościowego przychodów szarej strefy w branży hazardowej. Zwrócił także uwagę na niekorzystne dla tego segmentu gospodarki skutki pandemii.

"Covid uderzył w nas i branżę kasyn bardzo mocno, po najlepszym jak do tej pory kwartale, jakim był I kwartał 2020 roku pod względem przychodów z salonów gier na automatach, przyszła pandemia i spowodowała powrót graczy do szarej strefy. Było to naturalne, bo szara strefa kompletnie nie przejmowała się ograniczeniami epidemicznymi i pracowała, gdy legalne podmioty były zamknięte" - powiedział prezes Totalizatora Sportowego.

W raporcie "Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce 2020/21" eksperci UN Global Compact Network Poland stwierdzili, że szara strefa - rozumiana jako działalność o znamionach przestępczości gospodarczej - w roku 2020 prawdopodobnie uległa powiększeniu. Oszacowali oni wielkość szarej strefy w Polsce w ubiegłym roku na 18-20 proc. PKB.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl