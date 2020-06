Kościński: ważne, by wsparcie ożywienia gospodarczego w UE było zrównoważone

Polska popiera działania podejmowane w reakcji na kryzys związany z COVID-19, w tym te służące wsparciu ożywienia gospodarczego w UE - wskazał we wtorek na Twitterze minister finansów Tadeusz Kościński. Ważne, by odbywało się to w sposób zrównoważony - dodał.

"Polska popiera działania podejmowane w reakcji na kryzys związany z COVID-19, w tym te służące wsparciu ożywienia gospodarczego w UE" - czytamy we wpisie na Twitterze szefa MF.

Według Kościńskiego ważne jest, by odbywało się to "w sposób zrównoważony, inkluzyjny i sprawiedliwy dla wszystkich państw członkowskich UE, a także z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb inwestycyjnych poszczególnych państw". Dodał, że propozycja KE jest dobrym punktem wyjścia do negocjacji.

Minister Kościński weźmie we wtorek udział w nieformalnym posiedzeniu Rady ECOFIN oraz w dorocznym posiedzeniu Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Podczas ECOFIN ministrowie finansów państw członkowskich UE mają rozmawiać o wsparciu ożywienia gospodarczego UE w związku z kryzysem wywołanym przez koronawirus.

Budżet UE na lata 2021-2027 ma wynosić 1,1 biliona euro; dodatkowo państwa członkowskie powinny mieć do dyspozycji 750 mld euro w grantach i pożyczkach w ramach instrumentu ożywienia gospodarczego, z czego 63,8 mld euro Komisja Europejska proponuje Polsce.