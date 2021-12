Kościński ws. środowego posiedzenia RPP dot. stóp procentowych: na dwoje babka wróżyła

Mamy dwa miesiące z rzędu, gdzie Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe, więc będzie ciekawe, czy poczeka jeszcze jeden miesiąc, czy podwyższy stopy - powiedział w środę minister finansów Tadeusz Kościński. Na dwoje babka wróżyła - dodał.

Kościński w Programie 1 Polskiego Radia został zapytany w środę o to, jakiej spodziewa się decyzji ws. stóp procentowych Rady Polityki Pieniężnej, która tego dnia ma jednodniowe posiedzenie.

"Mamy dwa miesiące z rzędu, gdzie RPP (...) podwyższyła stopy procentowe, więc będzie ciekawe, czy tutaj będzie z jakąś litością dla nas na święta i poczeka jeszcze jeden miesiąc i zobaczy, jaki efekt tych podwyżek jest, czy podwyższy te stopy. Na dwoje babka wróżyła na dzień dzisiejszy" - ocenił szef MF.

Dopytywany, czy podniesienie stóp procentowych uderzy w inflację i spowoduje, że ona będzie mniejsza w ciągu najbliższych miesięcy, powiedział, że "to nie jest tak". Jak tłumaczył na inflację wpływają czynniki zewnętrzne, zagraniczne, jak m.in. cena energii, ropy, a także czynniki wtórne, krajowe. "I naprawdę podwyżka stóp procentowych przez NBB to ma wpływ na ten wtórny, krajowy poziom inflacji, gdzie to też jest potrzebne 2, 3, 4 miesiące, żeby był efekt" - wyjaśnił.

Szef MF był pytany także o wyższą akcyzę na alkohol i papierosy, która ma wejść w życie od 1 stycznia 2022 roku.

"Akcyza będzie podwyższona od 1 stycznia 2022, a więc za niecały miesiąc. Spodziewamy się, że na butelce wódki 40-proc. to będzie gdzieś ok. 1,50 zł więcej z tego powodu. A na butelce wina to ok. 16 groszy, na butelce, czy puszce piwa - to ok. 6 groszy. Paczka papierosów wzrośnie w cenie ok. 30 groszy, a wyroby nowatorskie ok. 1 zł" - powiedział Kościński.

Przekazał, że w tym roku, od stycznia do końca października, ok. 7 proc. stanowiły wpływy do budżetu z tytułu akcyzy na alkohol i papierosy.

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2022 r. stawki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie wzrosną o 10 proc., a minimalna stawka akcyzy na papierosy wzrośnie z obecnych 100 proc. do 105 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów.

Przepisy przewidują wprowadzenie minimalnej stawki akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia. Stawka akcyzy na tzw. wyroby nowatorskie zostanie podniesiona poprzez podwyższenie stawki kwotowej o 100 proc.

Minister odniósł się także do rządowej tarczy antyinflacyjnej. Przypomniał, że według szacunków jej koszt wyniesie ok. 10 mld zł w pierwszym półroczu 2022 roku.

Jak mówił, obniżka akcyzy na paliwa ma wynieść ok. 1 mld 300 mln zł, obniżka VAT na gazie z 23 proc. na 8 proc. - 700 mln zł, obniżka akcyzy na energię elektryczną - 1 mld 150 mln zł, a dodatek dla najuboższych to koszt ok. 6 mld zł.

Pod koniec listopada premier Mateusz Morawiecki ogłosił założenia tarczy antyinflacyjnej o wartości do 10 mld zł. Tarcza składa się z sześciu elementów: obniżki cen paliw silnikowych - akcyza na poziomie minimum unijnego oraz 0 proc. od sprzedaży detalicznej paliw; obniżki cen gazu (styczeń-marzec) - niższy VAT (8 proc,. zamiast 23 proc.); zero proc. akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych; obniżki cen energii elektrycznej (styczeń-marzec) - niższy VAT (5 proc. zamiast 23 proc.); obniżki kosztów energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych - poprzez dodatek "tarczowy" od 400 zł do 1150 zł na rok, w zależności od dochodu gospodarstwa domowego; oszczędności w administracji i budżecie.

