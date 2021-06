Kościński: Z końcem lata skończą się efekty recesji w Polsce

Eksport w Polsce rośnie szybko, rośnie przemysł, są oznaki pobudzenia inwestycji prywatnych, konsumpcja prywatna jest na rekordowym poziomie, wyższym niż przed pandemią. Sądzimy, że z końcem lata skończą się efekty recesji w Polsce – powiedział w środę szef MF Tadeusz Kościński.

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński wziął w środę udział w webinarium "Bloomberg Capital Markets Forum: Poland".

Przypomniał, że w ubiegłym roku spadek PKB w Polsce wyniósł 2,7 proc., tymczasem oficjalna prognoza MF mówi o wzroście gospodarczym w tym roku o 3,8 proc., zaś według prognoz rynkowych można się spodziewać wzrostu PKB o 5 proc. i więcej.

"Mamy obecnie wysoką inflację, powodowaną z jednej strony przez czynniki zewnętrzne, ale także przez czynniki wewnętrzne, na przykład wzrost średniej płacy. Ale spodziewamy się, że inflacja na koniec roku wyniesie 3,1 proc., a więc w II połowie roku ten wskaźnik spadnie" - powiedział minister.

Dodał, że obecnie około połowa Polaków została zaszczepiona, ale konieczne jest zachęcanie pozostałych do przyjęcia szczepionki. "Mamy obecnie w Europie Środkowej piękną pogodę, ludzie widują się, chodzą do sklepów, na plażę, więc nie można wykluczyć czwartej fali epidemii" - zaznaczył Kościński.

Odniósł się także do stwierdzenia, że Polska jest niechętna transformacji gospodarki w "zielonym" kierunku.

"Chcemy żyć w zielonym i przyjaznym środowisku. Ale mamy problem, związany z innym punktem wyjścia. Nie chodzi o to, że nie chcemy być zieloni do 2050 r., ale mamy znacznie więcej do zrobienia niż inne kraje" - zauważył minister.

