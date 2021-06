Kościński: zgoda Brukseli ws. 1,4 mld zł dla MŚP pomoże wyjść z pandemii

Dzisiejsza zgoda Brukseli na wykorzystanie prawie 1,4 mld zł dla MŚP pomoże zrobić kolejny krok w wychodzeniu ze skutków pandemii - ocenił minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, cytowany we wtorkowym komunikacie resortu.

Jak podał resort w komunikacie, Komisja Europejska przyjęła polski plan na wykorzystanie prawie 1,4 mld zł w Programie Inteligentny Rozwój w ramach inicjatywy REACT-EU, na czym skorzystają mikro, małe i średnie firmy.

"Z 770 mld zł wynegocjowanych dla Polski, około 7,4 mld zł jest do rozdysponowania w ramach instrumentu REACT-EU. Jest to szybkie wsparcie na walkę z gospodarczymi skutkami pandemii. Komisja Europejska wyraziła właśnie zgodę na koncepcję wykorzystania prawie 1,4 mld zł z tej kwoty, które w całości są przeznaczone dla przedsiębiorców. Dzisiejsza decyzja Brukseli pomoże zrobić nam kolejny krok w wychodzeniu ze skutków pandemii" - ocenił Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie resortu.

Formalnie pieniądze z REACT-EU mają być dodane do programów unijnych na lata 2014-2020.

"Z przyjemnością zatwierdzam zmianę Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jest to pierwszy polski program operacyjny, który będzie wdrażał działania w ramach unijnego instrumentu REACT-EU. Polityka spójności zapewnia wsparcie europejskim obywatelom, gdy go najbardziej potrzebują, umożliwiając im powrót do pracy i pobudzając ożywienie gospodarcze. Zachęcam wszystkie państwa członkowskie i regiony do pełnego wykorzystania korzyści płynących z REACT-EU" - wskazała unijna komisarz do praw spójności i reform Elisa Ferreira, cytowana przez resort.

Z prawie 1,4 mld zł, ponad 1,2 mld zł będzie przeznaczone na pożyczki płynnościowe, ponad 110 mln zł na nowe rozwiązania cyfrowe w przedsiębiorstwach, a przeszło 52 mln zł na wsparcie zarządzania i monitorowania realizacji działań przeciwdziałających skutkom epidemii.

Zdaniem wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, która w resorcie odpowiada za Program Inteligentny Rozwój, to dodatkowe pieniądze dla Polski, które powinny zostać wykorzystane jak najszybciej. "Regulacje unijne mówią, że powinniśmy to zrobić do końca 2023 roku. Doświadczenie uczy, że popyt na te środki będzie ogromny, więc spodziewamy się, że stanie się to dużo szybciej" - podkreśliła Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie ministerstwa.

REACT-EU (z ang. Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) ma przede wszystkim wesprzeć opiekę zdrowotną, zatrudnienie oraz małe i średnie firmy, a zarazem sprzyjać transformacji ekologiczno-cyfrowej.

Jak podano w komunikacie, wsparcie w ramach instrumentu zostało podzielona na dwie transze. W ramach pierwszej, Polska otrzymała dodatkowo około 7,4 mld zł. Druga transza instrumentu zostanie przyznana w październiku 2021 roku. Komisja Europejska podzieli pieniądze bazując na aktualnych wskaźnikach społeczno-gospodarczych.

"W najbliższych tygodniach będziemy sukcesywnie przekazywać do akceptacji Komisji kolejne koncepcje wykorzystania tych środków. Chcemy sfinansować w ten sposób jeszcze inwestycje w ochronę zdrowia i wsparcie personelu medycznego, energetykę i cyfryzację" - zapowiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, cytowany przez resort.

Rada UE poinformowała we wtorek, że otrzymała formalne powiadomienia o ratyfikacji decyzji w sprawie nowych środków własnych UE od wszystkich 27 państw członkowskich. Otwiera to drogę Komisji Europejskiej do rozpoczęcia pożyczania na rynkach finansowych środków, które zasilą Fundusz Odbudowy.

Zakończenie procesu ratyfikacji pozwala UE na rozpoczęcie pożyczania środków na rynkach kapitałowych już w czerwcu br. Zaliczki w wysokości 13 proc. całkowitej kwoty przydzielonej każdemu państwu członkowskiemu zostaną udostępnione rządom krajowym po zatwierdzeniu ich krajowych planów odbudowy.

Komisja Europejska oceni plany w ciągu dwóch miesięcy. Rada ma następnie cztery tygodnie na zatwierdzenie każdego planu w drodze decyzji wykonawczej.

W każdym planie krajowym co najmniej 37 proc. budżetu ma być przeznaczone na klimat, a co najmniej 20 proc. - na działania w dziedzinie cyfryzacji. Plany muszą również mieć trwałe skutki społeczne i gospodarcze, mają obejmować kompleksowe reformy i solidne pakiety inwestycyjne oraz nie mogą znacząco utrudniać realizacji celów środowiskowych.

