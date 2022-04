Kosiniak-Kamysz: byłoby głupotą niezapewnianie magazynów z gazem; czekamy na informacje premiera

Każdy spodziewał się, że do takiej sytuacji może dojść i byłoby głupotą niezapewnianie magazynów z gazem; dobrze, że są zapowiedzi, że Polska jest bezpieczna, ale będziemy oczekiwać informacji premiera na ten temat - powiedział lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Gazprom zapowiedział całkowicie wstrzymanie dostaw gazu do Polski w ramach kontraktu jamalskiego, co w ocenie PGNiG stanowi naruszenie tego kontraktu. Minister klimatu Anna Moskwa zapewniła we wtorek, że Polska jest przygotowana na zupełne odcięcie dopływu rosyjskich surowców, a pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski podkreślił, że wszyscy dotychczasowi odbiorcy gazu w Polsce otrzymają ten surowiec na poziomie, na jakim otrzymywali go do tej pory.

Kosiniak-Kamysz został zapytany w środę Polsat News, czy nie jest to taki moment, że trzeba przyznać kolegom z PiS, że mieli rację, że magazyny gazu są pełne, że mamy Baltic Pipe na horyzoncie.

"Oczekiwałbym też, żeby powiedzieli (politycy PiS): +Mieliście rację, budując gazoport (w Świnoujściu - PAP), bo przecież to za naszych rządów, dobrze, że jest rewers na Jamale, dobrze, że naciskaliście na nas, jako opozycja, żeby zatrzymać import węgla+" - odparł. "Myślę, że każdy spodziewał się, że do takiej sytuacji może dojść i byłoby głupotą niezapewnianie magazynów z gazem" - dodał.

"Dzisiaj będziemy oczekiwać informacji premiera na temat bezpieczeństwa energetycznego Polski, bo jednak jest to ubytek 10 miliardów metrów sześciennych (gazu), które mogły być kupowane" - oświadczył. Jak przyznał, "dobrze, że są zapowiedzi, że Polska jest bezpieczna; chcemy to potwierdzić, żeby to premier też dzisiaj wypowiedział, bo na pewno w wielu polskich domach wciąż jest zadawane pytanie, po ile teraz będzie gaz i jak to będzie wyglądać, czy nam go nie zabraknie, czy będziemy mieli to bezpieczeństwo energetyczne zagwarantowane" - powiedział.

Kosiniak-Kamysz pytał też, "kiedy Gazociąg Jamalski będzie przejęty, właśnie żeby on był w rękach Polski w 100 proc.". "Jeżeli mamy brać majątki, blokować majątki rosyjskie, w spółkach rosyjskich, to największym majątkiem jest Gazociąg Jamalski" - podkreślił. "Proszę go przejąć. I oczekują od rządu, że go natychmiast przejmie" - oświadczył.

Dopytywany, co takie przejęcie dałoby Polsce, skoro za chwilę to będzie "pusta rura", polityk zaznaczył, że "rewers na Jamale umożliwia transfer gazu z zachodu (Europy) do Polski, a nawet na Litwę czy na Łotwę". Według niego, "to jest dywersyfikacja, która następowała przez lata". "I dobrze, że żaden rząd od tego nie odchodził" - dodał.

Polityk wskazał też na potrzebę podejmowania działań, żeby produkować jak najwięcej energii ze źródeł dostępnych w Polsce. "Rząd PiS robił wszystko przez lata, żeby blokować choćby wiatraki; ustawa antywiatrakowa dalej działa, (...) a my mamy prostą propozycję - żadnych ograniczeń ustawowych energii odnawialnej; budujemy tam, gdzie możemy, a decyduje o tym wspólnota lokalna, a nie ustawa" - wyjaśnił istotę tej propozycji. Według niego, inicjatywa ta powinna być rozpatrzona na rozpoczynającym się w środę dwudniowym posiedzeniu Sejmu.

Pytany, czy energetyka jądrowa w Polsce też byłaby dobrym kierunkiem, przyznał, że "do tego się już wszyscy przekonują", wksazując przy tym na możliwości zakupu energii z Ukrainy. "Możemy też kupować energię, która jest wytwarzana z atomu na Ukrainie już dzisiaj. Ona będzie o 40 proc. tańsza. Dzień, czy dwa przed wybuchem wojny na Ukrainy udało się połączyć systemy elektroenergetyczne pomiędzy Polską a Ukrainą" - zauważył.

Według lidera PSL, kupowanie takiej energii z Ukrainy, "to byłaby taka prawdziwa też unia polsko-ukraińska, energetyczna, która składa się na to wejście Ukrainy do Unii Europejskiej".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl