Kosiniak-Kamysz: KP-PSL zgłosi poprawki w interesie ogrzewających domy innym paliwem niż węgiel

Zgłoszenie poprawek w interesie osób używających do ogrzewania domów innych paliw niż węgiel - zapowiedział w środę szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. To niesprawiedliwe, by ktoś, kto zainwestował i ma piec np na olej opałowy płacił wyższe rachunki - stwierdził prezes PSL.

Sejm w środę ma zająć się rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw. Przewiduje on rekompensaty dla sprzedawców za sprzedaż gospodarstwom domowym po cenie nie wyższej niż 996,60 zł za tonę brutto paliw stałych takich jak węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierających co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Kosiniak-Kamysz powiedział w środę w Polsat News, że podczas zaplanowanych na środę prac nad projektem posłowie PSL będą pytać co z tymi, którzy mają piece na inne paliwo niż węgiel, np na olej opałowy.

"To nie jest tylko węgiel, ale też inne źródła, które są potrzebne do ogrzewania domów" - podkreślił. "To ważne, żeby rząd dawał wsparcie dla wszystkich" - dodał.

Ludowcy będą też pytali o wsparcie dla spółdzielni mieszkaniowych. Kosiniak-Kamysz podał przykład Aleksandrowa Łódzkiego, w którym spółdzielnia nie ma już węgla, by zapewnić ciepłą wodę. "To dzieje się już - teraz - przed sezonem grzewczym" - zaznaczył. Dodał, że jest też wiele pytań, np. o szkoły opalane węglem.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że nie można dzielić społeczeństwa w ten sposób, że ktoś, kto właśnie przerzucił się na lepszy piec, zainwestował np. w pelet, albo przerzucił się na gaz, będzie miał wyższe rachunki, a ten, który został przy węglu będzie miał dotację państwa. "To jest niesprawiedliwe" - stwierdził.

Szef PSL dodał, że rozwiązania z rządowego projektu nie rozwiązują wszystkich problemów, stąd pytania i poprawki, które będą zgłaszać posłowie jego ugrupowania.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że PSL opowiada się za zieloną energią - z wiatru, ze słońca, biogazowniami. Jego zdaniem, Polska byłaby dużo bardziej bezpieczna energetycznie niż obecnie, gdyby odsetek zielonej energii wynosił 50 proc. a nie 15, jak obecnie.

