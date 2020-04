Kosiniak-Kamysz: nowe propozycje antykryzysowe – najlepszym z dotychczas przedstawionych rozwiazań

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił w piątek, że nowe propozycje antykryzysowe, przedstawione w środę przez premiera Mateusza Morawieckiego, są „najlepszym z dotychczas zaproponowanych rozwiązań”. Zapowiedział, że ludowcy będą zgłaszać swoje uwagi do tych przepisów.

"To jest najlepsze z dotychczas zaproponowanych rozwiązań, będziemy też zgłaszać swoje uwagi - daje jakąś nadzieję. Chciałbym żeby nie były to tylko słowa, ale też bardzo prosta, szybko uruchomiona linia kredytowa" - powiedział Kosiniak-Kamysz dziennikarzom w Tarnowie.

Prezes PSL odnosząc się do propozycji przedstawionych w środę przez premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa NBP Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński ocenił, że jest to w istocie spełnienie oczekiwania PSL, które on przedstawiał już dwa tygodnie, powołania Funduszu Płynności.

"Zagwarantowanie płynności firmom jest dzisiaj podstawą ich istnienia. Jeżeli nie będą miały dopływu żywej gotówki, jeżeli nie będą mogły kupić towarów, nie będą mogły wypłacić pensji i zrealizować zobowiązań, które mają wobec pracowników i innych podmiotów, to nie będą funkcjonować, to upadną" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Przypomniał, że propozycja PSL - utworzenia Funduszu Płynności, działającego jako wydzielony rachunek pieniężny w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego, składana jako poprawka do tzw. tarczy antykryzysowej, została dwukrotnie odrzucona przez większość rządową. Szef ludowców wyraził nadzieję, iż proponowany Fundusz "w końcu wejdzie w życie".

"Dobrze, że jest refleksja, szkoda że tak późno. Uważam, że to jest najpoważniejsza zapowiedź z tych wszystkich i dobrze, że do niej dochodzi, bo to jest dopływ żywej gotówki do firm" - wskazał szef ludowców.