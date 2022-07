Kosiniak-Kamysz: Oczekujemy natychmiastowych działań w zakresie rozwiązania problemu przewozu zboża z Ukrainy

Oczekujemy natychmiastowych działań: utworzenia korytarzy transportowych i wprowadzenie kaucji na przewóz zboża z Ukrainy - mówił w niedzielę szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Ocenił, że te rozwiązania zapobiegną nierównej konkurencji na polskim rynku.

Szef ludowców wziął w niedzielę udział w Wojewódzkim Święcie Ludowym, które odbyło się w Dobrzyniewie Kościelnym niedaleko Białegostoku. W imprezie wziął też udział m.in. lider Porozumienia Jarosław Gowin.

Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej poprzedzającej święto przedstawił pomysły PSL na rozwiązanie kryzysu w Polsce. Przypomniał, że plan składa się z czterech punktów, to: niższa inflacja, więcej inwestycji, tania energia i tania żywność. "To jest konieczne, żebyśmy mogli wyprowadzić Polskę z tej drożyzny" - podkreślił.

Zwrócił uwagę na bezpieczeństwo żywnościowe i ocenił, że problemem dla rolników będzie "niekontrolowany zalew zboża z Ukrainy".

"My jesteśmy za pomocą dla Ukrainy, za pomocą dla ukraińskich rolników, za solidarnością, ale to zboże przecież ma płynąć i powinno płynąć do Afryki Północnej. (...) Oczekujemy natychmiastowego wprowadzenia korytarzy transportowych na zboże" - mówił. Dodał, że innym pomysłem jest wprowadzenie kaucji na wjeździe do Polski, która byłaby zwracana. Dodał, że to "umożliwi, że nie będzie nierównej konkurencji tu na polskim rynku, której polscy rolnicy nie wytrzymają".

Te rozwiązania - jak podkreślił szef PSL - powinny być dla całej Unii Europejskiej. "W tym tygodniu oczekujemy od komisarza Wojciechowskiego (komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski - PAP) natychmiastowych działań w tym zakresie, bo jego bierność, jeśli nie zaproponuje czegokolwiek do przodu, będzie oznaczała, że kompletnie ignoruje sprawy bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce i Europie" - mówił.

Ocenił, że powinny się w to zaangażować wszystkie państwa europejskie a nie tylko Polska, żeby - jak mówił - "nie było głodu w Afryce, żeby nie było fali gigantycznej migracji, musi zboże ukraińskie dotrzeć do Afryki". "Jeżeli tak się nie stanie, wszystkie złe konsekwencje trafią w pierwszej kolejności do krajów południa Unii Europejskiej, więc te kraje też muszą być solidarne. Ale to zadanie dla Unii Europejskiej" - ocenił.

Kosiniak-Kamysz zwrócił też uwagę, że w najbliższym tygodniu może dojść do kolejnej podwyżki stóp procentowych (obecnie wynosi 6,0 proc. - PAP). "Uważamy, że jest ona zbyt wysoka, że sytuacja dla tych, którzy zaciągnęli kredyty jest bardzo trudna i te stopy procentowe są już na horrendalnie wysokim poziomie" - mówił. Jednym z pomysłów PSL jest likwidacja marży przez banki. "Jeżeli nie zostanie zrealizowany, to znaczy, że te banki były zrepolonizowane tylko dla +tłustych kotów+ a nie dla obywateli" - mówił.

Podkreślił, że plan, który ma PSL to gotowe rozwiązania i podstawa wyjścia z kryzysu.

