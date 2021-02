Kosiniak-Kamysz: od piątku-soboty rząd powinien otworzyć całą gospodarkę, ale w reżimie sanitarnym

Błędem było otwarcie części gospodarki w reżimie sanitarnym i pozostawienie drugiej części zamkniętej na klucz; rząd powinien od najbliższego piątku bądź soboty uruchomić wszystko w reżimie sanitarnym, także restauracje i siłownie - uważa lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Decyzje ws. obostrzeń po 28 lutego będą zależały od danych epidemicznych, które spłyną pod koniec tego tygodnia - zapowiedział we wtorek w TVP1 rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że ogłoszenia decyzji nie należy spodziewać się wcześniej, niż w pierwszej połowie przyszłego tygodnia.

W środę Kosiniak-Kamysz pytany w Polsat News o możliwe luzowanie bądź też zaostrzenie obostrzeń przez rząd, potwierdził, że PSL ma przygotowany projekt pozwu zbiorowego przeciwko Skarbowi Państwa, jeśli rząd nie otworzy gospodarki. Opowiedział się również za otwarciem jeszcze w tym tygodniu m.in. restauracji i branży fitness.

"Uważam, że w reżimie sanitarnym otwarta cała gospodarka jest bezpieczniejsza dla życia i zdrowia, niż takie połowiczne działanie, jakie mamy teraz realizowane przez rząd" - podkreślił polityk.

Na uwagę, że nie ma teraz takiego kraju w Europie, gdzie cała gospodarka byłaby otwarta, lider PSL odparł: "Nie ma takiego kraju, gdzie były takie obostrzenia dla hoteli jak w Polsce, gdzie były takie restrykcje, że nikt do hotelu nie mógł przyjechać".

"Dzisiaj trzeba otworzyć restauracje, siłownie w reżimie sanitarnym. Jeżeli to nie następuje to dochodzi do baletów na Krupówkach, bo ludzie nie mają gdzie się spotkać. Przyjechali do hotelu, chcą gdzieś wyjść, chcą coś zjeść i nie mają gdzie tego zrobić, to idą i urządzają imprezę na ulicy" - mówił prezes PSL.

Według niego gdyby były otwarte restauracje w reżimie sanitarnym, gdzie dostępna byłaby połowa miejsc, "usiedliby sobie, zjedli, pogadali i poszli spać do hotelu".

"Błędem było otwarcie części gospodarki w reżimie sanitarnym, a druga część jest dalej zamknięta na klucz. To rodzi konsekwencje. Dlatego rząd powinien od najbliższej soboty, od najbliższego piątku, uruchomić wszystko w reżimie sanitarnym" - ocenił Kosiniak-Kamysz.

Większość dotychczasowych ograniczeń, jak zakaz organizacji wesel, działalność gastronomii tylko na wynos, została ostatnio przedłużona do 28 lutego. Od ubiegłego piątku mogą być otwarte, w reżimie sanitarnym, kina, teatry, muzea, filharmonie i opery, baseny i stoki narciarskie. Hotele i pensjonaty mogą udostępniać gościom połowę swoich miejsc noclegowych.