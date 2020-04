Kosiniak-Kamysz: rząd nie ma przygotowanych planów działania na wypadek suszy

Rząd nie ma przygotowanych planów działania na wypadek suszy i nie ma dzisiaj pomocy dla rolników - podkreślił we wtorek kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider PSL zaproponował m.in. uproszczenie procedur związanych z budową małych zbiorników retencyjnych.

Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w Sejmie, lider PSL zwrócił uwagę, że "dzisiaj mamy do czynienia z jedną klęską żywiołową - niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej", a "za chwilę możemy mieć drugą klęskę żywiołową, jaką jest susza". "Mówią o tym eksperci, mówimy my jako politycy już od kilku dobrych tygodni, zwracając uwagę rządzącym, że nie ma przygotowanych planów działania na wypadek suszy i nie ma dzisiaj pomocy przede wszystkim dla rolników" - powiedział.

Jak przypomniał, nie wypłacono odszkodowań za ubiegły rok. "W 2019 r. była susza, w 2018 r. była susza, w 2015 r. Obiecano rok temu 1 mld zł odszkodowania dla rolników. W ubiegłym tygodniu rozpoczął się proces wypłaty, ale przekazano na to zaledwie 200 mln zł. Nie wiadomo, co z pozostałymi pieniędzmi" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Według lidera PSL nie widać działania rządu zmierzającego do pomocy rolnikom. "W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich jest jeden punkt dotyczący możliwości pozyskiwania środków z UE na rzecz budowy zbiorników retencyjnych. Tylko nikt z tego nie chce korzystać, bo rolnicy się boją, że Wody Polskie nałożą zaraz opłatę na rolnika za korzystanie z tej wody. Ten projekt jest zupełnie niewykorzystany" - ocenił. Dodał, że brakuje powszechnych ubezpieczeń. "Firmy ubezpieczeniowe nie chcą ubezpieczać na wypadek suszy. Nie ma dopłat w odpowiedniej wysokości" - mówił.

Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że susza "dotyka nas wszystkich". "Zagrożone jest bezpieczeństwo funkcjonowania gospodarstw rolnych, a przez to bezpieczeństwo żywności, możliwości dostępu i zakupu żywności przez nas wszystkich. To jest klęska żywiołowa. Nie susza tylko i wyłącznie, ale poważną klęską jest to, że nie będzie dostępności do żywności lub ta żywność będzie bardzo droga" - alarmował.

Prezes PSL zaprezentował plan działania na wypadek suszy. Pierwszy punkt to - jak wyjaśnił - wypłata odszkodowań za suszę z ub.r., a kolejny - uproszczenie procedur umożliwiających budowę małych zbiorników retencyjnych, aby "nie trwało to w nieskończoność". W jego opinii należy także uprościć procedury i wykorzystywać środki z UE. "10 mld niewykorzystanych środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. UE pozwala na łatwiejsze wykorzystywanie środków z polityki spójności, z innych polityk. Również ze Wspólnej Polityki Rolnej. Trzeba te środki przeznaczyć w jak najszybszym czasie na pomoc na wypadek suszy, na suszę, która już dzisiaj funkcjonuje" - zaznaczył.

Kolejny punkt to - jak mówił - dopłaty do ubezpieczeń, żeby "rolnicy mieli szansę ubezpieczyć się od najważniejszych skutków kataklizmu, jakim jest gradobicie, podtopienia, przymrozki czy susza". "To są precyzyjne działania, które należy podjąć natychmiast, żeby uchronić przede wszystkim konsumentów od wysokich cen żywności, a rolników od utraty miejsca pracy, miejsca zarobkowania. Fundusz płynności, który proponujemy w kolejnej tarczy antykryzysowej dla większych gospodarstw też daje szansę, żeby utrzymać płynność i dać szansę na przetrwanie gospodarstwa" - powiedział Kosiniak-Kamysz.