Kosiniak-Kamysz: składamy wniosek o odwołanie ministra rolnictwa, bo Puda jest nieudolny

Składamy wniosek o odwołanie ministra rolnictwa i rozwoju wsi, ponieważ Grzegorz Puda jest nieudolny - powiedział w środę lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, jest to "polityczna odpowiedź na protesty rolników".

Szef ludowców był pytany w RMF FM o to, czy rozmawiał w ostatnim czasie z liderem AgroUnii Michałem Kołodziejczakiem o protestach tej organizacji i jej postulatach. "W ostatnim czasie nie. Ostatni raz rozmawialiśmy kilka miesięcy temu. My robimy swoje - składamy wniosek o odwołanie ministra rolnictwa, bo jest nieudolny. To polityczna odpowiedź na protesty rolników" - powiedział Kosiniak-Kamysz. "Jesteśmy jedynym środowiskiem, które może to w Sejmie zrobić" - dodał.

"Nie ma wyrównanych dopłat, nie ma skupu interwencyjnego, nie ma narodowego holdingu spożywczego, a co więcej jest rozprzestrzeniający się afrykański pomór świń (ASF). Są też - w niekontrolowany sposób rozprzestrzeniająca się - ptasia grypa i likwidacja setek tysięcy gospodarstw hodowlanych. Są dramatycznie niskie ceny owoców miękkich np. wiśni" - wymieniał powody do odwołania Pudy prezes PSL.

Złożenie wniosku o wotum nieufności wobec szefa resortu rolnictwa i rozwoju wsi PSL zapowiedziało w ostatni piątek. Podczas konferencji ludowców w Sejmie poseł Stefan Krajewski ocenił wówczas, że przez ostatnie 10 miesięcy minister rolnictwa i rozwoju wsi nic nie zrobił. "Nic nie robi dla polskiego rolnictwa, nic nie robi dla wsi" - stwierdził. "Ciągle słyszymy, że rząd pracuje, przygotowujemy ustawy, popracujemy nad tym, ale efektów żadnych nie widać" - dodał.

Kosiniak-Kamysz ocenił w środę również, że z protestującymi rolnikami powinni się spotkać premier i prezydent. "Jeżeli ktoś ma z rolnikami rozmawiać i zmienić ich rzeczywistość, to ci, którzy dzisiaj rządzą" - podkreślił. "Czym innym jest wspieranie protestów i realizowanie postulatów. Jednym z postulatów, który pada z ust wielu rolników, jest dokonanie zmian (w resorcie rolnictwa - PAP). Widać po 10 miesiącach, że minister Puda sobie nie radzi. Uważam, że związek zawodowy AgroUnia ma swoje zadania, a partia polityczna ma swoje" - ocenił Kosiniak-Kamysz.

