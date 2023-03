Kosiniak-Kamysz: składamy wniosek o odwołanie ministra rolnictwa; Kowalczyk oszukał polską wieś

Złożenie wniosku o odwołanie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka zapowiedział w sobotę w Busku-Zdroju (Świętokrzyskie) prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem, Kowalczyk oszukał polską wieś i wprowadził na manowce polskiego rolnika.

Kosiniak-Kamysz podczas sobotniego spotkania z mieszkańcami Buska-Zdroju odniósł się do akcji stowarzyszenia "Oszukana wieś", przeprowadzonej w piątek podczas targów rolniczych Agrotech w Kielcach. Rolnicy używając syren próbowali zakłócić przebieg imprezy, w której uczestniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

"To co wydarzyło się na targach w Kielcach jest wyrazem rozpaczy, zniecierpliwienia i dramatu rolnika, polskiego gospodarza i chłopa, czyli jest dramatem polskiej wsi. To byli reprezentanci polskiej wsi, którzy już nie mogą tego wytrzymać, mają tego serdecznie dość" - podkreślił szef ludowców.

Jak ocenił, partia rządząca porzuciła rolnictwo, polską wieś i "nie chce już o nią dbać". "Chcą tylko wyzyskać, wyjałowić i odrzucić, tak jak można wyzyskać, wyjałowić i odrzucić ziemię" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Jego zdaniem, minister Kowalczyk "oszukał polską wieś i wprowadził na manowce polskiego rolnika".

Kosiniak-Kamysz zapowiedział złożenie w przyszłym tygodniu wniosku o odwołanie ministra rolnictwa. "Za błędy, zaniechania, stracone szanse, za brak pieniędzy z Unii, za wpuszczenie ukraińskiego zboża, za niskie ceny zboża, wysokie ceny nawozów. Za zlikwidowanie 120 tysięcy gospodarstw hodujących trzodę chlewną, za niekontrolowane rozprzestrzenianie się ASF. To tylko w skrócie wymienione błędy, zaniechania i niedociągnięcia" - wyjaśnił szef PSL.

