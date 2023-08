Kosiniak-Kamysz: Trzecie miejsce Trzeciej Drogi w wyborach będzie decydujące

Trzecia Droga to jest droga do zwycięstwa dla Polski i Polaków. Zajęcie przez Trzecią Drogę trzeciego miejsca w wyborach parlamentarnych zdecyduje czy uda się odsunąć od władzy obecnie rządzących – przekonywał w Płocku (Mazowieckie) prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

W niedzielę w Płocku odbyły się Dożynki Krajowe PSL. "Jesteśmy jedynym prawdziwym reprezentantem polskiej wsi, polskich rolników i spraw, które dotyczą tego obszaru życia, działalności, obszaru, w którym chcemy oddychać, chcemy żyć, chcemy pracować" - mówił podczas dożynkowych uroczystości Kosiniak-Kamysz.

Jak podkreślił prezes PSL, odwołując się do historii ruchu ludowego i jego znaczenia w dziejach Polski, dziś przychodzi temu ugrupowaniu napisać kolejny rozdział, tym razem z najmłodszą partią na polskiej scenie politycznej, Polską 2050.

"Trzecia Droga to jest droga dialogu i porozumienia, współpracy i rozwoju, bezpieczeństwa i przyszłości. To jest droga do zwycięstwa dla Polek i Polaków" - oświadczył Kosiniak-Kamysz. Apelował przy tym o "pełne, bezgraniczne zaangażowanie" w kampanię wyborczą.

"Jedyną szansą na zwycięstwo, dzisiaj powiem przekornie, nie jest zajęcie pierwszego miejsca. Dzisiaj jedyna szansą na zwycięstwo, rządy demokratyczne i odsunięcie szkodników od władzy, jest zajęcia trzeciego miejsca" - ocenił prezes PSL. Jak dodał, "ten, kto zajmie trzecie miejsce, zdecyduje".

"Jak to będziemy my, to będzie rząd demokratyczny i odsunięcie szkodników od władzy. Jak będzie ta partia, która z nami konkuruje, to pójdą i padną sobie w ramiona" - dodał Kosiniak-Kamysz.

