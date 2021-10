Koszalin: 26 mln zł dla Zachodniopomorskiego w ramach „Cyfrowej gminy”

Województwo zachodniopomorskie może liczyć na 26 mln zł w ramach „Cyfrowej gminy” – mówił w piątek w Koszalinie sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Premiera Janusz Cieszyński, przedstawiając główne założenia programu skierowanego do wszystkich gmin w Polsce.

Nabór wniosków do programu "Cyfrowa gmina", skierowanego do wszystkich gmin w Polsce, rozpoczyna się 18 października. Z końcem września ogłoszono go w Augustowie (Podlasie). Województwo zachodniopomorskie jest drugim w kraju, gdzie przedstawiane są samorządowcom główne zasady i cele programu. W Koszalinie przedstawiciele gmin ze wschodniej części województwa odebrali już symboliczne czeki z kwotami, o które mogą się ubiegać.

"Całe województwo zachodniopomorskie będzie mogło liczyć w ramach programu +Cyfrowa gmina+ na kwotę 26 mln zł" - zaznaczył Cieszyński na spotkaniu z samorządowcami. Przypomniał, że od początku rządów PiS kwota wsparcia w ramach różnych programów związanych z cyfryzacją na województwo wyniosła prawie 10 razy więcej, ok. 250 mln zł.

Cieszyński poinformował, że prezentowany projekt postał w odpowiedzi na sytuację wywołaną pandemią Covid-19. Ma on usprawnić możliwość przestawienia się na zdalną pracę w szkołach i jednostkach samorządu, wspierać odbudowę po pandemii.

Dodał, że środki w ramach programu przekazywane będą w formie zaliczki. "Nie trzeba tutaj żadnego wkładu własnego" - podkreślił.

Otrzymane pieniądze można będzie wydać na zakup sprzętu, oprogramowania i szkolenia w jednostkach samorządu terytorialnego oraz podległym im m.in. szkołach, domach kultury czy placówkach pomocy społecznej. Cieszyński zaznaczył przy tym, że dodatkowym atutem programu jest to, że samorządy mogą w jego ramach zrefinansować wszystkie wydatki w tym zakresie, które poniosły od lutego 2020 r.

Kwota 100 tys. zł jest częścią stałą przyznawaną każdej gminie, natomiast o przyznaniu części zmiennej decyduje algorytm, w którym brane są pod uwagę dwa czynniki: liczba mieszkańców i wysokość dochodu samorządu. "18 proc. tych najbogatszych gmin otrzymuje część stałą, a wszystkie pozostałe 82 proc. mogą liczyć na część zmienną" - zaznaczył Cieszyński.

Dodał, że wnioski o środki z programu są "proste" i można je będzie składać wyłącznie drogą elektroniczną. By je otrzymać, należy spełnić jeden warunek - wykonać audyt cyberbezpieczeństwa w gminie. To na ich podstawie zostanie stworzona mapa ogólnopolskiego cyberbezpieczeństwa samorządów.

Czas na wykorzystanie środków jest do końca 2023 r.

W ramach unijnego programu polskie samorządy otrzymają ok. 1 mld zł na cyfryzację. Ponadto, jak przekazał w piątek uczestniczący w spotkaniu w Koszalinie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, projekt zakłada także dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla dzieci byłych pracowników PGR-ów. Przeznaczona kwota na ten cel to 80 mln zł. "Ten nabór rozpoczął się 4 października i będzie trwał do 10 listopada" - podał.

Zaznaczył, że został przesunięty o tydzień, ponieważ lista miejscowości popegeerowskich stworzona przez instytucje rządowe "nie do końca odpowiadała stanowi rzeczy, jaki miał miejsce na początku lat 90-tych".

"Nie wszystkie miejscowości zostały na tej liście uwzględnione. Wczoraj z wiceministrem Cieszyńskim wydaliśmy komunikat o zmianie warunków naboru. Od 8 października wszystkie gminy, na których były PGR-y i które otrzymają potwierdzającą opinię KOWR-u, mogą organizować nabór na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR" - mówił Szefernaker. Dodał, że gminy, które już mają taką opinię wydaną w ramach programu inwestycji w gminach popegeerowskich, nie muszą już o nią występować.

W piątek podobne spotkanie planowane jest także w Stargardzie, z samorządowcami ze szczecińskiej części województwa.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl