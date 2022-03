Koszalin: Jest pozwolenie na budowę nowego wiaduktu w ciągu DK6

Po rozbiórce wiaduktu w al. Monte Cassino w Koszalinie w ciągu DK6, którego część w trakcie robót uległa zawaleniu, wykonawca może przystąpić do budowy nowego obiektu. Wojewoda wydał pozwolenie – poinformował w czwartek prezydent Koszalina Piotr Jedliński.

Prezydent Koszalina, informując na konferencji prasowej o wydanym przez wojewodę zachodniopomorskiego pozwoleniu na budowę wiaduktu w al. Monte Cassino, zaznaczył, że ma ono rygor natychmiastowej wykonalności. Roboty powinny się zacząć w ciągu kilku dni.

Przetarg na rozbiórkę starego obiektu i budowę nowego wygrało w przetargu w czerwcu 2021 r. konsorcjum dwóch firm z liderem INTOP Skarbimierzyce, które zobowiązało się zrealizować zadanie za blisko 35,9 mln zł. Termin zakończenia prac określono na grudzień 2022 r.

Jedliński w czwartek przekazał, że wykonawca nie sygnalizował dotychczas kłopotów z dotrzymaniem terminu realizacji zadania. Zaznaczył przy tym, że nie można ich jednak wykluczyć w kolejnych miesiącach.

"Wszystko zależy od sytuacji na rynku budowlanym, od zaopatrzenia przede wszystkim w stal. Sytuację mamy taką, że (...) jeden wielki producent stali napadł na wielkiego producenta stali" - nawiązał do agresji Rosji na Ukrainę.

Zgodnie z projektem pomost nowego wiaduktu będzie belkowo-płytowy. Cztery prefabrykowane belki żelbetowe będą stanowić konstrukcje nośną przęseł. W części środkowej obiektu zaprojektowano centralny łuk stalowy oraz dwa skrajne łuki żelbetowe o rozpiętości całkowitej odpowiednio 65,4 m i 50 m. Dźwigar łukowy wyposażony zostanie w iluminację obejmującą konstrukcję łuku oraz wszystkie wieszaki. Kolor i intensywność oświetlenia dopasowana zostanie w końcowym etapie realizacji. Długość obiektu ze skrzydłami wyniesie 238,4 m.

Magistrat na realizację inwestycji otrzymał 24 mln zł z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wiadukt w al. Monte Cassino został zamknięty dla ruchu w nocy z 19 na 20 marca 2020 r. ze względu na zagrożenie zawaleniem. Wcześniej, po wstępnych oględzinach obiektu, 5 lutego 2020 r. została zawężona jedna nitka wiaduktu do jednego pasa, by odciążyć skrajne belki obiektu. Następnie to samo zrobiono z drugą nitką.

Tą trasą odbywał się tranzyt z kierunku Gdańska do Szczecina, Poznania, Kołobrzegu i z powrotem. Ze względu na jego zamknięcie ciężarówki nie omijają centrum miasta.

Zaledwie kilka dni po rozpoczęciu prac rozbiórkowych przez wykonawcę 21 października 2021 r. zawaliła się nitka północna wiaduktu, m.in. na niezamkniętą dla ruchu ul. Batalionów Chłopskich. Nie było ofiar, nikt nie został ranny. Zniszczony został zaparkowany pod obiektem samochód. Prace rozbiórkowe zostały wstrzymane do grudnia ub.r, a prokuratura wszczęła śledztwo, w którym dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (WINB) w Szczecinie potwierdziła, że nitka północna wiaduktu zawaliła się w wyniku załamania trzeciego filara i osunięcia jej ośmiu przęseł. W części południowej drugi filar uległ odchyleniu od pionu o ok. 30-50 cm. WINB zakwalifikował zdarzenie jako awarię podczas prowadzenia robót rozbiórkowych.

Oddany do użytku w 1971 r. i rozebrany w br. wiadukt był konstrukcją o długości ok. 220 m i nośności 40 ton. Modernizację przeszedł w latach 2008-2009. Został wybudowany w technologii tzw. belek WBS. W ocenie GTI Design w Gdańsku, wykonawcy zleconej przez miasto w ubiegłym roku ekspertyzy, nie spełniały one żadnych obowiązujących przepisów, jeśli chodzi o grubość betonu i otuliny, która znajduje się na prętach zbrojeniowych. Ekspertyza wskazała, że obiekt grozi zawaleniem i była podstawą do wydania decyzji o jego rozbiórce przez nadzór budowlany.

