Koszalin: Kontrola sanepidu na spotkaniu partyjnym w dyskotece

Sanepid i policja skontrolowali jedną z dyskotek w Koszalinie (Zachodniopomorskie), która zorganizowała tam spotkanie partyjne dotyczące strajku przedsiębiorców.

"W piątek powiatowy inspektor sanitarny wraz z policją byli na kontroli w klubie" - powiedziała PAP w sobotę rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Małgorzata Kapłan. Jak dodała, "sporządzony z niej został protokół i postępowanie jest w toku".

Kapłan powiedziała także, że sprawę trzeba dokładnie wyjaśnić i decyzja o ewentualnej karze zapadnie później. Przedsiębiorcy prowadzącemu klub pomimo zakazu grozi kara w wysokości do 30 tys. zł.

Koszaliński klub na jednym z portali społecznościowych napisał m.in. "wszystkich naszych dotychczasowych klubowiczów zapraszamy na budowanie struktur partii strajk przedsiębiorców".

Każdy uczestnik spotkania przy wejściu proszony będzie o wypełnienie deklaracji wstępu do partii strajku przedsiębiorców. "Deklaracje należy mieć cały czas przy sobie oraz nie zgubić jej do kolejnego +spotkania+ - działają one na zasadzie biletu wstępu na spotkanie" - napisano.