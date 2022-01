Koszalin: Magistrat ogłosił projekty z II edycji Programu Inwestycji Strategicznych

Modernizację wiaduktu w ul. Władysława IV, ul. Szczecińskiej i oczyszczalni ścieków Jamno - takie projekty zgłosi miasto Koszalin w ramach II edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Złoży też 2 projekty dot. gmin popegeerowskich – zapowiedział prezydent Koszalina Piotr Jedliński.

Prezydent Koszalina przypomniał w czwartek na konferencji prasowej, że trwa nabór do II edycji Programu Inwestycji Strategicznych, a każdy samorząd może złożyć trzy wnioski o dofinansowanie inwestycji. Limity dla każdego z nich to odpowiednio: do 5 mln zł, do 30 mln zł i do 65 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania to 95 proc. wartości inwestycji.

Jedliński poinformował, że w ramach tzw. małego projektu miasto będzie ubiegać się o pieniądze na modernizację wiaduktu położonego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 wraz z dojazdami. "Mamy gotowy projekt, jesteśmy gotowi do rozpoczęcia tej inwestycji" - mówił Jedliński. Zaznaczył przy tym, że ten projekt, którego wartość oszacowano na 5,5 mln zł, jest "strategiczny dla mieszkańców Koszalina i nie tylko".

Drugi wniosek o dofinansowanie z programu Inwestycji Strategicznych dotyczy pierwszego etapu kompleksowej modernizacji ul. Szczecińskiej na odcinku ok. 900 m. Oprócz przebudowy drogi, budowy chodników i ścieżki rowerowej, powstaną także trzy ronda w ulicach: Wołyńskiej, Inwestorskiej oraz Szczecińskiej. Wartość zadania to 33 mln zł.

Największym i najdroższym projektem, jak mówił Jedliński, o wartości 67,5 mln zł, jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków "Jamno". Inwestycja przewiduje odzysk biogazu i wykorzystanie go gospodarczo na terenie oczyszczalni. "To pozwoli nam (…) na oszczędności w kosztach eksploatacji tego obiektu, bo zużywamy tam niemało gazu, a ten zwłaszcza dla podmiotów gospodarczych ostatnio mocno podrożał" - powiedział prezydent Koszalina.

W dodatkowym naborze, skierowanym dla gmin popegeerowskich, miasto Koszalin zgłosi dwa projekty. Jest do tego uprawnione, ponieważ w dokumencie z 8 października 2021 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa potwierdził, że na terenie miasta funkcjonowało dawniej przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.

Jak podał Jedliński, korzystając z dofinansowania sięgającego 98 proc., miasto chce zagospodarować plac zabaw na Górze Chełmskiej w ramach kompleksowej rewitalizacji stadionu. Koszt zadania nie przekroczy 2 mln zł. Będzie także wnioskować o dofinansowanie budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy stadionie "Gwardii", które ma powstać przy boisku głównym. Miałby on służyć dzieciom i młodzieży, ale byłby także wykorzystywany do rozgrywek klubowych. Koszt inwestycji przekracza 4,5 mln zł.

Nabór do II edycji Programu Inwestycji Strategicznych trwa do 15 lutego. Ogłoszenie wyników ma nastąpić ma przełomie marca i kwietnia. Do samorządów ma trafić 20 mld zł, a w dodatkowym naborze dla gmin popegeerowskich - 2,5 mld zł.

W pierwszym naborze samorządy złożyły 8 tys. wniosków o wsparcie inwestycji na łącznie 93 mld zł. Zaakceptowanych zostało 4040 wniosków. Dofinansowanie w wysokości 23,9 mld zł trafiło do 97 proc. samorządów w Polsce.

