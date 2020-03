Koszalin: Na uczęszczanych trasach więcej autobusów MZK, w każdym komunikaty głosowe

Po dwa autobusy tej samej linii będą jeździć na trasie, którą zwykle komunikacją miejską podróżuje co najmniej 15 pasażerów. Komunikaty słowne i głosowe o konieczności zachowania dystansu od współpasażerów pojawią się w autobusach – poinformował PAP prezes MZK Andrzej Bacławski.

Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koszalinie (Zachodniopomorskie) powiedział, że dodatkowe obostrzenia dotyczące podróżowania komunikacją miejską w stanie epidemii wprowadzone zostaną, zgodnie z rządowym apelem, od środy.

Bacławski poinformował, że MZK prowadzi monitoring liczby pasażerów podróżujących autobusami konkretnych linii. Na te trasy, którymi jeździ w określonych godzinach co najmniej 15 osób, wyjadą jednocześnie dwa autobusy tej samej linii, by każdy mógł zachować bezpieczna odległość od siebie.

"Nie będziemy zaklejać siedzeń, które powinny zostać puste. Kierowcy nie będą także wychodzić do pasażerów i informować, które miejsca powinni zająć. To byłoby zbyt ryzykowne. Nie możemy narazić naszych pracowników na zakażenie czy na kontakt z chorym, co skutkowałoby kwarantanną w zakładzie, a nawet zawieszeniem kursów" - zaznaczył Bacławski.

Podkreślił natomiast, że w autobusach oraz w centrum przesiadkowym pojawią się komunikaty słowne i głosowe, informujące o konieczności zachowania bezpiecznej odległości co najmniej jednego metra od współpasażera. Otrzymają je także użytkownicy mobilnej karty miejskiej, których jest ok. 5 tys. Informacja o obowiązujących obostrzeniach ma być umieszczana na przystankach MZK.

We wtorek podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował o wprowadzeniu ograniczeń dotyczących poruszania się w komunikacji publicznej. Jak podano w informacji na rządowej stronie gov.pl w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta; jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.