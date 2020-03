Koszalin: Od piątku wiadukt łączący drogę krajową 6 z dk 11 będzie zamknięty dla ruchu

W nocy z czwartku na piątek zamknięty dla ruchu zostanie wiadukt w al. Monte Cassino w Koszalinie, łączący dk 6 z dk 11. To nim odbywa się tranzyt z kierunku Gdańska na Szczecin, Poznań, Kołobrzeg i z powrotem. Stan techniczny obiektu nie pozwala na jego dalsze użytkowanie.

Zastępca prezydenta Koszalina Andrzej Kierzek poinformował we wtorek na transmitowanej online konferencji prasowej, że w nocy z czwartku na piątek wiadukt w al. Monte Cassino zostanie zamknięty dla ruchu. Do tego czasu przygotowana zostanie zmiana organizacji ruchu. Zostaną ustawione tablice, informujące o objazdach na Gdańsk, Poznań, Szczecin i Kołobrzeg.

"Spełnił się najczarniejszy scenariusz, jakiego zaczęliśmy się spodziewać, gdy zauważyliśmy, że z mostem dzieje się coś niedobrego. (…) Wstępna ekspertyza jasno pokazała, że musimy zamknąć most" - powiedział Kierzek.

Zaznaczył, że już wiadomo, iż nie uda się uratować belek nośnych i nawierzchni na wiadukcie. A to oznacza, że będą one podlegały rozbiórce i zostaną wykonane na nowo. Kierzek dodał, że przeprowadzony w latach 2008-2009 remont skutecznie ukrył ich stan i dopiero przeprowadzone teraz oględziny pokazały, że most "pod ciężarem własnym mógłby ulec zniszczeniu".

Do końca czerwca ma być wykonana kompleksowa ekspertyza. Wówczas, jak podał Kierzek, okaże się, czy "słupy i podpory, ich element, będą mogły zostać, czy też trzeba je będzie wymienić". Wtedy też znany będzie zakres prac, których wykonanie pozwoli na przywrócenie obiektu do użytku. Można będzie określić koszty, które liczone mają być w milionach złotych.

Wiadukt w "optymistycznym wariancie" otwarty zostanie w czerwcu 2021 r. "Obawiam się, że (…) bardziej realny termin to półtora roku, do dwóch lat i to jeśli uda się uzyskać dofinansowanie" - powiedział zastępca prezydenta Koszalina. Zaznaczył, że o środki na remont miasto wystąpi do Rady Ministrów. Liczy też na unijną dotację, choć, jak przyznał Kierzek, nie ma programu wsparcia dla tego typu potrzeb.

"Jeśli nie uzyskamy dotacji, to będziemy korzystać z rezerwy budżetowej i zdejmować inwestycje planowane na lata następne. (…) Może na początek będzie nas stać tylko na budowę jednej, dwukierunkowej, nitki" - podał Kierzek.

Ruch tranzytowy od piątku przekierowany zostanie na trasy omijające wiadukt w al. Monte Cassino.

Objazd z Gdańska do Poznania prowadzić będzie przez ulice: Fałata, Monte Cassino (w kierunku ulicy Kościuszki), Pileckiego, Stawisińskiego do Ronda Solidarności i dalej zgodnie z istniejącymi drogowskazami. Z Gdańska do Kołobrzegu trzeba jechać przez ulice: Jana Pawła II, Władysława IV, Mazowieckiego, a do Szczecina przez ulice: Monte Cassino (w kierunku ulicy Kościuszki), Pileckiego, Stawisińskiego, Krakusa i Wandy, Armii Krajowej. Objazdy w kierunkach przeciwnych analogicznie do wyznaczonych tras.

Ze względu na zamknięcie wiaduktu zmianie ulegną rozkłady jazdy autobusów linii nr: 3, 9, 12, 15, 16 i 17.

Wiadukt w al. Monte Cassino w Koszalinie (Zachodniopomorskie) ma ok. 220 m długości, jego nośność to 40 ton, wybudowany został w 1971 r. Modernizację przeszedł w latach 2008-2009. Po wstępnych oględzinach obiektu przeprowadzonych w 2020 r. 5 lutego została zawężona jedna nitka wiaduktu do jednego pasa, by odciążyć skrajne belki obiektu. Następnie to samo zrobiono z drugą nitką.