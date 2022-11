Koszalin: Półroczne opóźnienie w budowie wiaduktu w al. Monte Cassino w ciągu dk 6

Dwie nitki budowanego wiaduktu w Koszalinie w ciągu dk 6, którego część starej konstrukcji niekontrolowanie zawaliła się w trakcie robót, powinny być gotowe w styczniu 2023 r. Termin, który deklaruje teraz wykonawca, to początek czerwca – podał prezydent Koszalina Piotr Jedliński.

Prezydent Koszalina w poniedziałek podczas internetowego wystąpienia informował mieszkańców o bieżących wydarzeniach z życia miasta oraz odpowiadał na przesłane przez nich pytania. Jedno dotyczyło terminu zakończenia budowy wiaduktu w al. Monte Cassino w ciągu drogi krajowej nr 6.

To był strategiczny komunikacyjnie obiekt, którym był wyprowadzany ruch tranzytowy z centrum Koszalina (Zachodniopomorskie). Ze względu na zagrożenie katastrofą budowlaną został zamknięty w marcu 2020 r., a w październiku 2021 r. podczas prac rozbiórkowych runęła jedna z jego dwóch nitek. Nowy wiadukt powinien być gotowy w styczniu 2023 r.

"Przewidywany termin, który deklaruje teraz wykonawca, to początek czerwca przyszłego roku" - poinformował o półrocznym opóźnieniu w realizacji inwestycji prezydent Jedliński.

"Myślę, że zostanie dotrzymany. Inwestycja wyszła z ziemi, wszystkie podpory są już wylane i powoli wykonawca przygotowuje się do montażu poszczególnych przęseł obu nitek wiaduktu" - dodał.

Zaznaczył przy tym, że w momencie podpisywania umowy z wykonawcą (był 2021 r.) nikt nie przewidział wojny za wschodnią granicą i zakłóceń łańcuchów dostaw materiałów budowlanych.

Prezydent Koszalina potwierdził także, iż wykonawca zgodnie z obowiązującym prawem złożył wniosek o zwiększenie wartości inwestycji o 15 mln zł w związku z inflacją i wzrostem cen materiałów budowlanych, w tym stali i betonu.

Wykonawcę rozbiórki wiaduktu, zaprojektowania i budowy nowego wybrano w czerwcu 2021 r. Przetarg wygrało konsorcjum dwóch firm z liderem INTOP Skarbimierzyce, które zobowiązało się zrealizować zadanie za blisko 35,9 mln zł. Miastu na realizację inwestycji przyznano 24 mln zł z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Do zawalenia się północnej nitki wiaduktu na al. Monte Cassino w Koszalinie (Zachodniopomorskie) w ciągu drogi krajowej nr 6 doszło 21 października ub.r. ok. godz. 16 podczas prac rozbiórkowych. Te rozpoczęły się po wprowadzeniu 18 października zakazu ruchu na ul. Dąbrowskiego i ścieżce pieszo-rowerowej. Ulicą Batalionów Chłopskich ruch nadal się odbywał, gdy runęła na nią część wiaduktu. Tę ulicę planowano zamknąć dopiero w II i III etapie rozbiórki, która miała potrwać do początku 2022 r. Kierownik budowy wstrzymał prace rozbiórkowe, teren został ogrodzony i zabezpieczony przed wejściem osób trzecich. Formalną decyzję w tej sprawie wydał wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Pracę wznowiono po kilku tygodniach.

Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (WINB) w Szczecinie potwierdziła, że nitka północna wiaduktu zawaliła się w wyniku załamania filaru trzeciego i osunięcia jej ośmiu przęseł. W części południowej drugi filar uległ odchyleniu od pionu o ok. 30-50 cm. WINB zakwalifikował zdarzenie jako awarię podczas prowadzenia robót rozbiórkowych.

Zgodnie z założeniami, wiadukt miał być rozbierany sukcesywnie, przęsło po przęśle.

22 października ub.r. rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski poinformował o wszczęciu śledztwa w kierunku sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego, zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów.

W wyniku zawalenia części wiaduktu nie było ofiar, nikt nie został ranny. Zniszczony został zaparkowany pod obiektem samochód.

Wiadukt w al. Monte Cassino został zamknięty dla ruchu w nocy z 19 na 20 marca 2020 r. ze względu na zagrożenie zawaleniem. Wcześniej, po wstępnych oględzinach obiektu, 5 lutego została zawężona jedna nitka wiaduktu do jednego pasa, by odciążyć skrajne belki obiektu. Następnie to samo zrobiono z drugą nitką.

Oddany do użytku w 1971 r. wiadukt był konstrukcją o długości ok. 220 m i nośności 40 ton. Modernizację przeszedł w latach 2008-2009. Został wybudowany w technologii tzw. belek WBS. W ocenie GTI Design w Gdańsku, wykonawcy zleconej przez miasto w ubiegłym roku ekspertyzy, nie spełniały żadnych obowiązujących przepisów, jeśli chodzi o grubość betonu i otuliny, która znajduje się na prętach zbrojeniowych. Ekspertyza wskazała, że obiekt grozi zawaleniem i była podstawą do wydania decyzji o jego rozbiórce przez nadzór budowlany.

