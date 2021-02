Koszalin: Ponad 5,5 mln zł dodatkowego wsparcia z programu Interreg V na przebudowę amfiteatru

Ponad 5,5 mln zł dodatkowego wsparcia z unijnego programu Interreg V otrzymał Koszalin na realizowaną przebudowę amfiteatru. Te pieniądze pozwolą miastu na zmniejszenie wkładu własnego. Prezydent Koszalina chce przekierować zaoszczędzone środki w budżecie na inwestycje drogowe.

O uzyskaniu dodatkowego dofinansowania na przebudowę amfiteatru z Euroregionu Pomerania w ramach programu Interreg V poinformował we wtorek na briefingu prasowym na terenie budowy prezydent Koszalina Piotr Jedliński.

"Pojawiła się możliwość ubiegania się o dodatkowe środki na tę inwestycję. Wystartowaliśmy razem z Neubrandenburgiem ze wspólnym wnioskiem i udało się. Udało się uzyskać dokładnie 1 mln 263 tys. 888 euro, to jest ponad 5,5 mln zł dodatkowych środków, które otrzymamy po podpisaniu umowy" - powiedział Jedliński.

Zaznaczył, że dzięki tym dodatkowym środkom można będzie dokonać zmian w tegorocznym budżecie miasta tak, by mogły do niego powrócić inwestycje, które zostały usunięte z projektu i przesunięte na kolejne lata ze względu na brak możliwości ich finansowania.

"Złożę radnym propozycję przywrócenia inwestycji, która ma gotową dokumentację techniczną, ma pozwolenie na budowę, jest przygotowana do postępowania przetargowego. To jest przebudowa ulic tuż obok amfiteatru, które są w fatalnym stanie technicznym, czyli ul. Jedności i ul. Głowackiego" - poinformował Jedliński.

Podkreślił, że na tę inwestycję drogową zamierza wydać 4,5 mln zł. Oprócz nowej warstwy bitumicznej, uporządkowana zostanie podziemna infrastruktura techniczna, kanalizacyjna, zagospodarowane zostaną tereny przyległe, w tym parking przy basenie. Na skrzyżowaniu obu ulic powstanie rondo.

Natomiast pozostały 1 mln zł Jedliński chce przeznaczyć na położenie płyt na drogach osiedlowych, gdzie nie ma jeszcze pełnego uzbrojenia technicznego. Tę inwestycję zamierza realizować w uzgodnieniu z radami osieli i zgodnie z ich propozycjami.

Jedliński przekazał, że na przebudowę amfiteatru uzyskano łącznie blisko 2 mln 950 tys. euro z Euroregionu Pomerania oraz 8 mln zł rządowej pomocy z tarczy finansowej na walkę ze skutkami Covid-19.

Dyrektor Centrum Kultury 105 w Koszalinie, zarządca amfiteatru Paweł Strojek dodał podczas briefingu, że ubiega się jeszcze o ponad 900 tys. zł dofinasowania na wyposażenie przebudowywanego obiektu. Wniosek został złożony do ministerstwa kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Równocześnie, jak dodał, 3 lutego został otwarty przetarg na to zadanie.

"Komisja przetargowa pracuje. Na dziś mogę powiedzieć, że wpłynęło osiem ofert" - powiedział Strojek.

Przebudowa amfiteatru, którą za prawie 37 mln zł realizuje warszawska spółka akcyjna Budimex, powinna się zakończyć w sierpniu 2021 r. Plac budowy został jej przekazany 5 sierpnia 2019r. Amfiteatr dodatkowe wyposażenie zyska w 2022 r. (trwa procedura przetargowa).

Miejscy radni 8 lipca 2019r. zwiększyli wydatki na przebudowę amfiteatru o ok. 7 mln zł w latach 2021-2022. Podjęcie uchwały pozwoliło na rozstrzygnięcie pozostającego w zawieszeniu od 24 czerwca 2019 r. piątego przetargu organizowanego przez Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Wcześniej, na marcowej sesji, radni zwiększyli już wydatki na tę inwestycję o 10 mln zł, ponieważ planowana na to zadanie kwota ok. 20 mln zł nie wystarczyła na rozstrzygnięcie żadnego z czterech przetargów. Oferty dwukrotnie przekraczały planowane wydatki.

Modernizacja obiektu obejmuje przebudowę sceny, jej zaplecza, które jest już oszklone, tak by wpadało do niego światło zewnętrzne oraz ogrzewane z Miejskiej Energetyki Cieplej. W otoczeniu widowni uwzględniono taras zewnętrzny z możliwością ustawienia stolików i krzeseł. Dla widzów będzie 4325 miejsc. W przebudowie ujęto również naprawę dachu, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, instalację monitoringu oraz systemu do wpuszczania widzów, a także windy dla osób niepełnosprawnych i umożliwiającej transport sprzętu technicznego.

CK 105 w Koszalinie modernizuje amfiteatr w ramach projektu "Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie" realizowanego wspólnie z niemieckim partnerem, z którym stosowaną umowę podpisano w październiku 2018 r.

Amfiteatr im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koszalinie został wybudowany w 1973 r. Obiekt powstał, by mógł się w nim odbywać zainaugurowany w 1970 r. Festiwal Chórów Polonijnych. Koszalin w 1975 r. był miejscem organizacji dożynek krajowych i w związku z tym wydarzeniem zadecydowano o dobudowaniu zadaszenia amfiteatru. Unikatowy dach zaprojektował Jan Filipkowski, zmarły w 2021 r. profesor Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie (obecnie Politechnika Koszalińska). Na oficjalnej stronie CK 105 można przeczytać, że "w zamyśle projektanta lekki łuk wsparty na rozciągniętych linach ma symbolizować tęczę, jest to unikatowe rozwiązanie, które sprawia, że zadaszenie zdaje się unosić w powietrzu".