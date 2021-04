Koszalin: Przetarg na rozbiórkę wiaduktu w ciągu DK6 oraz projekt i budowę nowego obiektu

Urząd Miejski w Koszalinie ogłosił przetarg na rozbiórkę grożącego zawaleniem wiaduktu w al. Monte Cassino w ciągu DK6 oraz projekt i budowę nowego obiektu. Magistrat podał w zamówieniu, że na jego realizację zamierza przeznaczyć ponad 43,6 mln zł.

Zgodnie z ogłoszeniem przedmiotem zamówienia jest rozbiórka istniejącego wiaduktu w al. Monte Cassino w Koszalinie w ciągu DK6, który od marca ubiegłego roku jest zamknięty dla ruchu ze względu na zagrożenie zawaleniem, a także zaprojektowanie i budowa nowego obiektu wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania ponad 43,6 mln zł.

Termin składania ofert został wyznaczony na 22 kwietnia. Wybór tej najkorzystniejszej nastąpi w oparciu o dwa kryteria: ceny (60 proc.) i przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia (40 proc.).

Zapisy przetargu zakładają realizację zadania do końca listopada 2022 r.

Wiaduktem w al. Monte Cassino w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie), w ciągu DK6, odbywał się tranzyt z kierunku Gdańska na Szczecin, Poznań, Kołobrzeg i z powrotem. Ze względu na jego zamknięcie ciężarówki nie omijają centrum miasta.

W grudniu 2020 r. miastu przyznano 24 mln zł z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę wiaduktu. Wcześniej, we wrześniu, koszalińscy radni w tym celu wprowadzili zmiany do budżetu i w wieloletniej prognozie finansowej. 300 tys. zł zabezpieczono w ubiegłorocznym budżecie na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzenie badań geotechnicznych, co było niezbędne, by móc ogłosić przetarg na rozbiórkę i budowę wiaduktu. W kolejnych trzech latach na realizację zadania zabezpieczono odpowiednio ponad 13,3 mln zł, blisko 11 mln i ponad 5,3 mln zł.

Istniejący wiadukt ma ok. 220 m długości, jego nośność to 40 ton, do użytku został oddany w 1971 r. Modernizację przeszedł w latach 2008-2009. Został wybudowany w technologii tzw. belek WBS. W ocenie GTI Design w Gdańsku, wykonawcy zleconej przez miasto ekspertyzy, nie spełniają one żadnych obowiązujących przepisów, jeśli chodzi o grubość betonu i grubość otuliny, która się znajduje na prętach zbrojeniowych. Ekspertyza była podstawą do wydania przez nadzór budowlany decyzji o rozbiórce obiektu.

