Koszalin: Składanie ofert w przetargu na wiadukt w ciągu DK6 przedłużone do 11 maja

Składanie ofert w przetargu na rozbiórkę grożącego zawaleniem wiaduktu w al. Monte Cassino w Koszalinie w ciągu DK6 oraz projekt i budowę nowego obiektu zostało przedłużone do 11 maja – powiedział w czwartek PAP rzecznik koszalińskiego magistratu Robert Grabowski. To druga zmiana terminu dla oferentów.

Reprezentujący magistrat Robert Grabowski, przekazując PAP w środę informację o przedłużeniu do 11 maja terminu składania ofert w przetargu na rozbiórkę wiaduktu w al. Monte Cassino w ciągu DK6 oraz projekt i budowę nowego obiektu, powiedział, że to w dużej mierze konsekwencja licznych pytań dotyczących zamówienia kierowanych przez zainteresowanych.

"Dotychczas wpłynęło ich ponad 100. Ponadto firmy zainteresowane przetargiem złożyły dwa odwołania w kwestii zmiany wskazanych zapisów w zamówieniu skutkujących zmianą warunków dla oferentów. Zgodnie z przepisami, odwołania kierowane są bezpośrednio d o prezesa Urzędu Zamówień Publicznych" - zaznaczył Grabowski.

Dodał przy tym, że magistrat chciałby utrzymać ten nowy wyznaczony na 11 maja termin składania ofert. Jednocześnie zaznaczył, że na tę chwilę nie można jednak wykluczyć ponownej jego zmiany.

Pierwotnie termin składania ofert w przetargu ogłoszonym 7 kwietnia przez Urząd Miejski w Koszalinie został ustalony na 22 kwietnia. Następnie, jak podawał Grabowski, został on zmieniony na 30 kwietnia w związku z licznymi pytaniami od firmy dotyczącymi zamówienia.

Magistrat podał w zamówieniu, że na realizację zadania zamierza przeznaczyć ponad 43,6 mln zł.

Zgodnie z ogłoszeniem przedmiotem zamówienia jest rozbiórka istniejącego wiaduktu w al. Monte Cassino w Koszalinie w ciągu DK6, który od marca ubiegłego roku jest zamknięty dla ruchu ze względu na zagrożenie zawaleniem, a także zaprojektowanie i budowa nowego obiektu wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o dwa kryteria: ceny (60 proc.) i przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia (40 proc.).

Zapisy przetargu zakładają realizację zadania do końca listopada 2022 r.

Wiaduktem w al. Monte Cassino w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie), w ciągu DK6, odbywał się tranzyt z kierunku Gdańska na Szczecin, Poznań, Kołobrzeg i z powrotem. Ze względu na jego zamknięcie ciężarówki nie omijają centrum miasta.

W grudniu ub.r. miastu przyznano 24 mln zł z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę wiaduktu. Wcześniej, we wrześniu 2020 r., koszalińscy radni w tym celu wprowadzili zmiany do budżetu i w wieloletniej prognozie finansowej. 300 tys. zł zabezpieczono w ubiegłorocznym budżecie na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzenie badań geotechnicznych, co było niezbędne, by móc ogłosić przetarg na rozbiórkę i budowę wiaduktu. W kolejnych trzech latach na realizację zadania zabezpieczono odpowiednio ponad 13,3 mln zł, blisko 11 mln i ponad 5,3 mln zł.

Istniejący wiadukt ma ok. 220 m długości a jego nośność to 40 ton. Obiekt do użytku został oddany w 1971 r. Modernizację przeszedł w latach 2008-2009. Został wybudowany w technologii tzw. belek WBS. W ocenie GTI Design w Gdańsku, wykonawcy zleconej przez miasto w ubiegłym roku ekspertyzy, nie spełniają one żadnych obowiązujących przepisów, jeśli chodzi o grubość betonu i otuliny, która znajduje się na prętach zbrojeniowych. Ekspertyza wskazała, że obiekt grozi zawaleniem i była podstawą do wydania decyzji o rozbiórce obiektu przez nadzór budowlany.

