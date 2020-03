Koszalin: Umowa na dofinansowanie wymiany „kopciuchów” w ramach RPO

Blisko 100 pieców tzw. kopciuchów zostanie wymienionych w Koszalinie w ramach pilotażowego programu poprawy jakości powietrza. Umowę dofinansowania z RPO podpisano w poniedziałek. Od wtorku mieszkańcy mogą ubiegać się o przyznanie ryczałtu w kwocie 7,5 tys. zł.

Umowę dofinansowania projektu "Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jedno-i wielorodzinnych - wymiana źródeł ciepła opartych o spalanie węgla" podpisali w poniedziałek zachodniopomorski wicemarszałek Tomasz Sobieraj i prezydent Koszalina Piotr Jedliński. Projekt będzie realizowany w ramach pilotażowego zachodniopomorskiego programu antysmogowego finansowanego z RPO.

Jedliński poinformował, że wartość projektu dla Koszalina to ponad 860 tys. zł przy dofinansowaniu na poziomie 79 proc. Zaznaczył, że przyznana kwota jest wynikiem wcześniejszego rozeznania pod kątem zainteresowania mieszkańców miasta wymianą tzw. kopciuchów. Udostępniane były ankiety i prowadzone spotkania informacyjne. Sobieraj dodał, że te pieniądze pozwolą na wymianę blisko 100 pieców.

"Dziś startujemy z programem w Koszalinie. Od jutra będzie można składać wnioski w kancelarii urzędu bądź bezpośrednio w wydziale środowiska. Wniosek dostępny, również na stronie internetowej, liczy dwie strony, jest bardzo prosty. Będzie jednak wymagał opinii audytora, który stwierdzi, że wymiana pieca spowoduje obniżkę emisji. Wartość dofinansowania to ryczałt w kwocie 7,5 tys. zł. niezależnie od dochodów w gospodarstwie domowym" - powiedział Jedliński.

Dodał, że przy składaniu wniosków obowiązuje zasada "kto pierwszy, ten lepszy". Zaznaczył, że program skierowany jest głównie do gospodarstw indywidualnych, małych wspólnot, choć do najemców mieszkań komunalnych też - do wszystkich mających prawo do lokalu. Beneficjent otrzyma przyznany ryczałt po rozliczeniu robót i uzyskaniu wymaganego odbioru. Projekt jest trzyletni.

Dodał, że preferowana jest wymiana "kopciuchów" na piece gazowe, które muszą być nowe lub też podłączenie do miejskiej energetyki cieplej, a dopiero w dalszej kolejności inne rodzaje pieców spełniających normy obowiązujące w Polsce.

Wicemarszałek Sobieraj poinformował, że w województwie w ramach programu antysmogowego podzielono 15 mln zł na realizację 25 projektów, które uzyskały dofinansowanie. "Te pieniądze trafiły do gmin, które będą je dzielić między swoich mieszkańców. Ci, wymieniając piece, poprawią jakość powietrza na Pomorzu Zachodnim. Jeszcze na liście rezerwowej jest ok. 13 projektów na ok. 13 mln zł" - podsumował Sobieraj.