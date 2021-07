Koszalin: Umowa na dokończenie obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6

GDDKiA i konsorcjum z liderem Polbud-Pomorze podpisały we wtorek umowę na budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6 na problematycznym ok. 8-kilometrowym odcinku.

Budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6 na problematycznym ok. 8-kilometrowym odcinku dokończy konsorcjum trzech firm z liderem Polbud-Pomorze za kwotę ponad 448 mln zł. Zostało wybrane w przetargu spośród pięciu oferentów. Dało najniższą cenę. Zadeklarowało, jak pozostali, skrócenie terminu wykonania inwestycji do 19 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych, i wydłużenie gwarancji na ekrany akustyczne.

We wtorek w koszalińskiej delegaturze zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA Łukasz Lendner i prezes lidera konsorcjum Ryszard Kaptur podpisali umowę na realizację inwestycji w obecności m.in. ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

Minister podkreślił, że budowę realizować będzie konsorcjum z polskim kapitałem. Zaznaczył, że jest dumny z tego, że "polscy inżynierowie radzą sobie w najbardziej skomplikowanych realiach hydrogeologicznych".

Przypomniał, że kiedy w 2015 r. wydawano pozwolenie na budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa w drodze S6 wydawało się, że inwestycja zostanie realizowana w 2018-2019, ale tak się nie stało. "Wykonano badania geologiczne, ale okazało się, że nie do końca, zabrakło dociekliwości wszystkich tych, którzy przygotowywali dokumentację" - mówił w Koszalinie minister Adamczyk.

Zaznaczył, że spełnił się tu "czarny sen budowniczych", którym jest podziemne jezioro i to jeszcze - jak podkreślił minister infrastruktury - o bardzo dużym ciśnieniu, które powoduje, że "możemy uzyskać tzw. studnię artezyjską". "I to podziemne jezioro wystąpiło na obwodnicy Koszalina" - powiedział.

Zwracając się do wybranego wykonawcy, który ma zbudować trasę na tym problematycznym odcinku, powiedział, że ma nadzieję, iż nic już go na tych blisko 8 km nie zaskoczyły i przedsięwzięcie zostanie zrealizowane bez przeszkód i w terminie.

Minister zaznaczył, że środkowe wybrzeże było niedoceniane komunikacyjnie przez poprzednie lata i dziś "w części jest wykluczone komunikacyjnie". Dlatego, jak ocenił, tak ważna jest dokończenie obwodnicy Koszalina i Sianowa oraz realizacja kolejnych odcinków S6 z Koszalina do Słupska.

"Jesienią ogłaszamy przetargi" - powiedział i dodał, że odcinki od Słupska do Trójmiasta są jest na różnych etapach realizacji i wszystko wskazuje na to, że za cztery lata kierowcy pojadą bezpieczną drogą ekspresową ze Szczecina do Trójmiasta.

"Będziemy mogli mówić, że środkowe wybrzeże nie jest już wykluczone komunikacyjnie" - podkreślił Adamczyk.

Dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA dodał, że dzięki dodatkowym blisko 30 mln przyznanym przez ministra Adamczyka na obwodnicy powstanie dodatkowy węzeł Sianów Zachód.

Obwodnica Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6 ma długość 21,1 km. Część trasy funkcjonuje od jesieni ubiegłego roku. To trzy odcinki: od węzła Bielice do węzła Koszalin Wschód, połączenie z ulicą Szczecińską (S11) oraz końcowy fragment obwodnicy od węzła Sianów Wschód. To w sumie ok. 13 km obwodnicy. Na realizację czeka ok. 8 km niezbędnych do tego, by ruch tranzytowy mógł ominąć Koszalin i Sianów.

Na tym ok. 8-kilometrowym odcinku między węzłami Koszalin Wschód i Sianów Wschód wystąpiły problemy z podłożem, uniemożliwiając realizację robót zgodnie z pierwotnym projektem.

GDDKiA ogłosiła w październiku 2018 r. postępowanie na dokończenie problematycznego fragmentu obwodnicy w formule "projektuj i buduj". Zamierzała na realizację zadania, które miało być wykonane w ciągu 25 miesięcy, przeznaczyć 221 mln zł, jednak po otwarciu ofert 30 listopada 2018 r. okazało się wszystkie cztery, w tym dwie złożone przez konsorcja polsko-chińskie i polsko-litewskie, przekraczają tę kwotę. Najtaniej, bo za prawie 330 mln zł chciało budować konsorcjum z chińskim partnerem. Pozostałe oferty wahały się między 454 mln zł a 469 mln zł. GDDKiA unieważniła więc postępowanie 31 grudnia i jeszcze tego samego dnia ogłosiła przetarg na zaprojektowanie problematycznego odcinka obwodnicy. W kwietniu 2019 r. na projektanta wybrano spółkę Transprojekt Gdański, która zobowiązała się wykonać zadanie za nieco ponad 5,1 mln zł.

W toku opracowywania dokumentacji przeanalizowano szereg rozwiązań, w szczególności przy obszarze Góry Chełmskiej i przecięcia z linią kolejową Koszalin - Słupsk. Ostatecznie zadecydowano o całkowitej zmianie rozwiązań projektowych w tym miejscu. Zamiast przejścia drogi pod linią kolejową i co za tym idzie zagłębienia się w skomplikowany geologicznie obszar, została zaprojektowana estakada o długości niemal 800 metrów. Obiekt ten będzie przechodził nad linią kolejową i obszarem o skomplikowanej strukturze podłoża. Ogłoszenie przetargu na dokończenie budowy obwodnicy Koszalina i Sianowa nastąpiło w grudniu 2020 r.

We wtorek podpisano także umowę na nadzór nad inwestycją z przedstawicielem firmy Lafrenz Polska.

