Koszalin: Wybrano wykonawcę rozbiórki wiaduktu i budowy nowego

Wybrano wykonawcę rozbiórki grożącego zawaleniem wiaduktu w al. Monte Cassino w Koszalinie w ciągu DK6 oraz projektu i budowy nowego. Przetarg wygrało konsorcjum 2 firm z liderem INTOP Skarbimierzyce, które ma zrealizować zadanie za blisko 35,9 mln zł – podał magistrat.

Inwestycję polegającą za rozbiórce wiaduktu w al. Monte Cassino w ciągu DK 6 w Koszalinie oraz zaprojektowaniu i budowie nowego obiektu chciało wykonać pięć firm i konsorcjów. Najdroższa oferta złożona w przetargu opiewała na ponad 49,5 mln zł. Najniższą cenę przedstawiło konsorcjum dwóch firm z liderem INTOP Skarbimierzyce. To ono ma realizować zadanie, na które magistrat gotowy był przeznaczyć ponad 43,6 mln zł.

Jak poinformował w środę koszaliński magistrat, po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał pół roku, by przygotować dokumentację projektową i rozebrać obecną konstrukcję. Inwestycja ma być gotowa w ciągu 18 miesięcy od zawarcia umowy. Wykonawca zapewnia także trwającą 60 miesięcy gwarancję i rękojmię.

"Cieszę się, że zakończyliśmy kolejny etap rozwiązania trudnej sytuacji w mieście związanej z tą inwestycją. (...) Zapewniam, że umowę podpiszę natychmiast po tym, kiedy minie termin składania ewentualnych odwołań przez firmy, które przetargu nie wygrały" - powiedział cytowany w komunikacie prezydent Koszalina Piotr Jedliński.

Pierwotnie termin składania ofert w przetargu ogłoszonym 7 kwietnia przez Urząd Miejski w Koszalinie został ustalony na 22 kwietnia. Następnie był kilkakrotnie przekładany w związku z licznymi pytaniami od firmy zainteresowanych zamówieniem oraz odwołaniami w kwestii zmiany wskazanych zapisów w zamówieniu skutkujących zmianą warunków dla oferentów.

Istniejący wiadukt w al. Monte Cassino w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie) w ciągu DK6 od marca ubiegłego roku jest zamknięty dla ruchu ze względu na zagrożenie zawaleniem. To nim odbywał się tranzyt z kierunku Gdańska do Szczecina, Poznania, Kołobrzegu i z powrotem. Ze względu na jego zamknięcie, ciężarówki nie omijają centrum miasta.

W grudniu ub.r. miastu przyznano 24 mln zł z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę wiaduktu. Wcześniej, we wrześniu 2020 r., koszalińscy radni w tym celu wprowadzili zmiany do budżetu i w wieloletniej prognozie finansowej. 300 tys. zł zabezpieczono w ubiegłorocznym budżecie na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzenie badań geotechnicznych, co było niezbędne, by móc ogłosić przetarg na rozbiórkę i budowę wiaduktu. W kolejnych trzech latach na realizację zadania zabezpieczono odpowiednio ponad 13,3 mln zł, blisko 11 mln i ponad 5,3 mln zł.

Istniejący wiadukt ma ok. 220 m długości, a jego nośność to 40 ton. Obiekt do użytku został oddany w 1971 r. Modernizację przeszedł w latach 2008-2009. Został wybudowany w technologii tzw. belek WBS. W ocenie GTI Design w Gdańsku, wykonawcy zleconej przez miasto w ubiegłym roku ekspertyzy, nie spełniają one żadnych obowiązujących przepisów, jeśli chodzi o grubość betonu i otuliny, która znajduje się na prętach zbrojeniowych. Ekspertyza wskazała, że obiekt grozi zawaleniem i była podstawą do wydania decyzji o jego rozbiórce przez nadzór budowlany.

