Koszmarny kwartał górnictwa i energetyki. Nowy nie zapowiada się lepiej

Trzeci tegoroczny kwartał nie był łaskawy dla posiadaczy akcji. Indeks WIG20 spadł o prawie 20 proc., ale niektóre sektory zaliczyły nawet ponad 30-proc. spadki. Poniedziałkowe notowania sugerują, że kolejne miesiące nie zapowiadają się lepiej.

Indeks WIG20 stracił prawie 20 proc. w trzy miesiące, gorzej wypadło sześć spółek, a tylko jedna zakończyła trzeci kwartał na plusie i to bardzo symbolicznym.

Z kapitalizacji dwóch najbardziej poturbowanych spółek wyparowało aż 13 mld zł, a najgorsze okazały się sektory energetyczny i górniczy.

Jedynym pozytywem, dzięki dobrej końcówce września, okazał się CD Projekt.

Bieżący rok na warszawskiej giełdzie nie należy do łatwych. Rynkowa bessa na dobre rozgościła się na akcyjnym parkiecie i ani myśli ustąpić. WIG20 od początku roku spadł już o niespełna 40 proc., co można uznać za spadek porażający (dla porównania niemiecki DAX stracił 24 proc.). Wojna za naszą wschodnią granicą, nieodpowiedzialni politycy straszący kolejnymi podatkami, kryzys gospodarczy, rosnące koszty obsługi zadłużenia czy galopujące ceny energii - to tylko kilka czynników, które owocują masowym odpływem kapitału z polskiego rynku akcyjnego.

Są jednak sektory, które w ciągu minionych trzech miesięcy zachowywały się wybitnie słabo, bijąc fatalny wynik indeksu WIG20.

Koszmarny kwartał dla górnictwa i energetyki, słabo wypadł też sektor paliwowy

Najgorzej w trzecim kwartale wypadły indeksy sektorów energetycznego i górniczego. WIG-Energia stracił w okresie lipiec - wrzesień aż 32 proc., natomiast WIG-Górnictwo spadł o 26 proc. To dwa zdecydowanie najgorsze indeksy sektorowe. Następny w kolejce, z 21-proc. przeceną jest WIG-Paliwa.

Patrząc na poszczególne spółki, akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej spadły o 43 proc., co spowodowało, że gwiazda pierwszej części roku cechuje się już ujemną stopą zwrotu w ujęciu od początku roku. Jeszcze w czerwcu spółka była wyceniana dwukrotnie wyżej niż na początku roku.

Bardzo słaby kwartał ma za sobą także Polska Grupa Energetyczna. Akcje spółki straciły w omawianym okresie 41 proc. Z tych dwóch największych spółek z dwóch strategicznych obecnie obszarów gospodarki wyparowało w trzy miesiące aż 13 mld zł (10 mld zł z kapitalizacji PGE i 3 mld zł z kapitalizacji JSW). Co ciekawe, to mniej więcej tyle, ile na nowym podatku od nadmiarowych zysków chce uzyskać rząd.

Grono najbardziej przecenionych w trzecim kwartale spółek dopełniają KGHM (-22 proc.) i PKN Orlen (-23 proc.).

Gamingowy rodzynek światełkiem w ciemnym tunelu, ale bessa nie pozwala na duże wzrosty

Jedynie CD Projekt odnotował w trzecim kwartale dodatnią stopę zwrotu z całego indeksu WIG20. Znakomity koniec września pozwolił akcjom producenta gier na pięć wzrostowych sesji z rzędu, a sam kurs wzrósł wówczas o 15 proc. i oddalił się od wieloletniego minimum.

W poniedziałek CD Projekt ulega jednak rynkowej bessie, kurs walczy o pozostanie powyżej psychologicznego poziomu 100 zł. O przyczynach relatywnej siły króla polskiego gamingu piszemy poniżej:

Nowy kwartał zaczyna się na warszawskiej giełdzie podobnie jak skończył się poprzedni. Poniedziałek obfituje w wyraźne spadki, kiepski sentyment do naszego rynku podkreśla słaba płynność i brak sygnałów, które mogłyby cokolwiek zmienić. WIG20 spada o około 2 proc., do okolic 1350 pkt., indeks jest tym samym na prostej drodze do testowania minimów z marca 2020 roku. Tracą niemal wszystkie komponenty indeksu.

Oprócz czynników wskazanych na początku tekstu polską giełdę dołuje słaby złoty i status państwa przyfrontowego. W tych realiach rynkowa bessa może jeszcze trwać miesiące.

