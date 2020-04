Koszt rządowego projektu noweli dot. działań osłonowych w związku z koronawirusem to wg. OSR ok. 2,6 mld zł

W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) przyjętego we wtorek w trybie obiegowym przez rząd projektu noweli dot. działań osłonowych w związku z koronawirusem napisano, że jego koszt dla sektora finansów publicznych to ok. 2,6 mld zł.

W OSR rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 napisano, że zmniejszy on saldo sektora finansów publicznych o 2626,6 mln zł. Zaznaczono, że w 2020 r. wydatki z nim związane to 2156,4 mln zł; zmniejszy on dochody państwa o 470,2 mln zł.

W OSR podano, że źródłami finansowania projektu jest budżet państwa, Fundusz Pracy, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Fundusz Alimentacyjny, Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Budżet Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Budżet środków unijnych, Środki Funduszu Reprywatyzacji oraz Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Projekt zawiera m.in. regulacje dotyczące skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek osobom opłacającym je na własne ubezpieczenie w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym br. nie był wyższy niż 7 tys. zł.

Podwyższa się także kwotę kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z Funduszu alimentacyjnego z 800 do 900 zł.

W projekcie zawarto zwiększenie wysokości kwoty wynagrodzenia za pracę, wolnej od egzekucji, o 25 proc. na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu pracownika.

Uwzględniono dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przez Skarb Państwa ze środków Funduszu Reprywatyzacyjnego - zakup akcji ARP do kwoty 900 mln zł.

"Biorąc pod uwagę, że wsparcie przedsiębiorców przez ARP S.A. co do zasady będzie miało charakter kapitałowy, a także uwzględniając, że przekazane ARP S.A. środki mogą być ponownie reinwestowane, nie założono dochodów dla budżetu państwa. Generowanie zwrotu dla Skarbu Państwa będzie następowało bowiem co do zasady poprzez wzrost wartości grupy ARP S.A." - czytamy w OSR.