Koszt wypłaty zasiłku opiekuńczego od 29 III do 11 IV wynosi ok. 600 mln zł - OSR

Koszt wypłaty zasiłku opiekuńczego na dzieci do 8 roku życia od 29 III do 11 IV wynosi ok. 600 mln zł - podano w ocenie skutków regulacji rozporządzenia.

"Łączny przewidywany skutek finansowy to ok. 600 mln zł" - napisano.

Rząd przypuszcza, że jedynie ok. 2 proc. osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego z niego skorzysta.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl