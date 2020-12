Koszty energii drastycznie w górę. Nawet o 60 proc.

W 2021 roku będzie 3780 godzin poboru opłaty mocowej, a liczba wszystkich godzin w tym roku - 8760. Jeżeli roczny koszt opłaty mocowej rozłożymy równomiernie na te 8760 godzin, to statystycznie jednostkowa opłata mocowa wyniesie 32,92 zł za każdą MWh energii pobranej z sieci. I - średnio rzecz biorąc - wprowadzenie opłaty mocowej podniesie opłaty przesyłowe i dystrybucyjne przedsiębiorstw energochłonnych o ponad 60 proc. - precyzyjnie wyjaśnia w rozmowie WNP.PL Henryk Kaliś, przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

- W ustawie o rynku mocy przewidziano redukcję opłaty mocowej dla firm energochłonnych. Miał nią być objęty wolumen około 20 TWh energii w ciągu roku.To rozwiązanie nie spotkało się jednak z aprobatą Komisji Europejskiej i - pomimo trwającego półtora roku postępowania notyfikacyjnego - do dziś nie zostało zaakceptowane.Być może uznanie KE znajdzie - przygotowana w Ministerstwie Klimatu i Środowiska - koncepcja reparametryzacji opłaty mocowej (opartej na kryteriach technicznych - strukturze zużycia energii elektrycznej). Pozwala ona na obciążanie kosztami rynku mocy podmiotów, które ten koszt realnie generują.Obecnie nie chcę jednak oceniać, czy taką zmianę może zaakceptować Komisja Europejska, czy nie.Należy natomiast podkreślić, że przemysł energochłonny pobiera godzinowo, mówiąc kolokwialnie: "pod sznurek", około 3250 MW niezależnie od pory roku, miesiąca czy godziny doby. Duża zmienność zapotrzebowania na moc w KSE jest spowodowana głównie przez gospodarstwa domowe, urzędy państwowe i administrację lokalną czy małe firmy, ale i niestabilne źródła OZE (fotowoltaikę i wiatraki).To właśnie potrzeba bieżącego bilansowania zmiennego zapotrzebowania i niestabilnej produkcji energii elektrycznej uzasadniała potrzebę wprowadzenia w Polsce rynku mocy. Oznacza to, iż rozliczanie kosztów opłaty mocowej w sposób określony obecnie w Ustawie o rynku mocy sprowokuje subsydiowanie przez przemysł - na ogromną skalę - pozostałych grup odbiorców energii elektrycznej.- Duzi przemysłowi odbiorcy, dla których wydatki na energię elektryczną to 15-40 proc. kosztów rodzajowych, nie są w stanie przenieść produkcji na dni i godziny, w których opłata mocowa nie będzie pobierana. Jak się zachowają mniejsze zakłady produkcyjne, zależy od tego, jakie znaczenie mają dla nich koszty energii, a także od możliwości reorganizacji działalności produkcyjnej.W jakim stopniu system poboru opłaty mocowej będzie się bilansował z kosztami, przekonamy się dopiero za jakiś czas. Dziś pewne, że trzeba zebrać pieniądze od odbiorców energii, by zapłacić elektrowniom za zawarte kontrakty mocowe. W 2021 roku to kwota znacznie ponad 5,5 mld zł. Gdyby się jednak okazało, iż system się nie zbilansował, w kolejnych latach trzeba będzie podnosić wysokość opłaty mocowej.- Jeśli nawet odbiorcy energii dzisiaj nie myślą o minimalizowaniu kosztów opłaty mocowej, to po jej wprowadzeniu przyjdą do nich doradcy energetyczni czy firmy konsultingowe i będą namawiać do ograniczenia jej kosztu poprzez zmianę profilu zużycia energii elektrycznej albo inwestycje we własne źródła energii.- Koszt przesyłu i dystrybucji dla przemysłu energochłonnego w 2021 roku wzrośnie o ponad 60 proc. - do około 80-90 zł/MWh (przy koszcie energii na 2021 rok na poziomie około 240-250 zł/MWh). A zatem nadal energia będzie droższa niż dystrybucja, a sumaryczne koszty energii w przemyśle energochłonnym przekroczą 320-330 zł/MWh (do tej pory nie przewyższały pułapu 300 zł/MWh).