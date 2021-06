Koszty transportu i mieszkania napędzają inflację

Inflacja konsumencka w maju wyniosła 4,7 proc. – podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny, korygując w dół o 0,1 pkt. proc. wcześniejszy szacunek flash. W ujęciu rocznym najbardziej wzrosły ceny transportu – 19,5 proc. oraz mieszkania – o 5,3 proc. Firmy planują podwyżki. Może być drożej.

W maju 2021 r. #ceny towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu do maja 2020 r. wzrosły o 4,7% (wskaźnik cen 104,7), a w stosunku do kwietnia 2021 r. wzrosły o 0,3% (wskaźnik cen 100,3). https://t.co/XN2hKmSCGu #GUS #CPI #WskaźnikCen #statystyki #inflacja pic.twitter.com/Uh5KOV7PeJ

Ceny kurczaków szybują

Może być drożej

Inflacja w maju jednak 4,7%, a nie 4,8% (flash). To miło, bo dokładnie tyle prognozowaliśmy. Inflacja bazowa wychodzi 4,0%. Czy w tym roku wyświetli się choć raz 5% na wskaźniki inflacji? Naszym zdaniem tak, choć raczej później niż wcześniej. pic.twitter.com/VgU1oOWVAF — mBank Research (@mbank_research) June 15, 2021

Drugą mocno wzrostową kategorią było „Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii”, gdzie ceny wzrosły o 6 proc. w ujęciu rocznym i 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym. Tu „liderem” wzrostu cen pozostaje wciąż wywóz śmieci. Usługa ta zdrożała o 26,9 proc. w ujęciu rocznym i 0,6 proc. w miesięcznym. Mocno też – o 9,5 proc. w skali roku wzrosły ceny energii elektrycznej. Powyżej 4 proc. drożały również zaopatrywanie w wodę, usługi kanalizacyjne i nośniki energii.Na tym tle umiarkowanie wygląda wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych – o 1,7 proc. w skali roku i o 1 proc. w skali miesiąca. Były jednak kategorie produktów, których ceny rosły znacznie szybciej. Chodzi przede wszystkim o mięso drobiowe, które zdrożało o 18,5 proc. (za sprawą ptasiej grypy).Znacząco – bo o 5,7 proc. – wzrosły ceny pieczywa oraz napojów bezalkoholowych – 5,9 proc. Wzrost cen w tej ostatniej kategorii to skutek wprowadzenia tzw. podatku cukrowego, ale nie tylko. Wody mineralne zdrożały bowiem o 7,7 proc.Ceny w restauracjach i hotelach wzrosły w maju według GUS o 5 proc. w skali roku. O 11 proc. wzrosły ceny usług związanych z rekreacją i kulturą. Usługi telekomunikacyjne zdrożały o 7,4 proc. ( w tym opłaty radiowo-telewizyjne aż o 17,9 proc.).Ekonomiści PKO BP zwracają uwagę, że po raz pierwszy od 118 miesięcy (czyli prawie 10 lat) wzrosły w ujęciu rocznym ceny odzieży i obuwia (o 0,8 proc.). Gwoli sprawiedliwości trzeba jednak dodać, że na ten wzrost "zapracowało" jedynie obuwie, które zdrożało o 3,1 proc.- Czy w tym roku wyświetli się choć raz 5 proc. na wskaźniku inflacji? Naszym zdaniem tak, choć raczej później niż wcześniej – przewidują z kolei analitycy mBanku.Na to, że presja inflacyjna się nasila, może wskazywać Wskaźnik Przyszłej Inflacji opracowywany przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. W czerwcu wzrósł on o blisko 2 pkt. Przewaga odsetka firm planujących w najbliższych miesiącach podnoszenie cen nad odsetkiem firm planujących obniżki wynosi obecnie 23 procent i jest najwyższa od jesieni 2007 roku.BIEC podaje, że od lipca 2020 roku odnotowuje się nieprzerwany wzrost wskaźnika, a wzrosty w podobnej skali obserwowane są od 4 miesięcy."We wszystkich badanych przez GUS branżach dominuje tendencja do podnoszenia cen. Wśród nich liderem są firmy przetwarzające surowce energetyczne, gdzie przewaga przewidujących podwyżki nad firmami planującymi obniżanie cen sięgnęła blisko 60 proc." – czytamy w komunikacie.