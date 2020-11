Kotłowski z NBP: bardziej dynamiczne odbicie gospodarki pod koniec przyszłego roku

Bardziej dynamicznego odbicia gospodarki można spodziewać się pod koniec przyszłego roku - ocenił podczas wtorkowej wideokonferencji zastępca dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski.

Kotłowski omawiał opublikowany we wtorek przez NBP "Raport o inflacji - listopad 2020 r.". Zwrócił uwagę, że recesja w II kwartale była płytsza od oczekiwań, późniejsze odbicie było bardzo dynamiczne, a od października możemy mówić o ponownym, bardzo silnym obniżeniu aktywności gospodarczej.

Jego zdaniem będzie to widoczne najpierw w danych o sprzedaży detalicznej, a utrzymać się jeszcze może "przez chwilę" dodatnia dynamika produkcji przemysłowej. Reaguje ona bowiem z opóźnieniem na zmiany konsumpcji, poza tym mamy lepszą sytuację za granicą np. w Niemczech. Według przedstawiciela NBP potem produkcja przemysłowa też spadnie, ale jak głęboko - to zależy od tego, jak długo będzie trwał lockdown i jakie będzie nasilenie pandemii.

"Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Założyliśmy, że jednak kolejna fale będą nam towarzyszyły w ciągu najbliższych miesięcy, czy nawet kwartałów i właściwie dopiero na koniec przyszłego roku możemy spodziewać się bardziej dynamicznego odbicia gospodarki, kiedy te fale będą już albo słabsze, albo mniej zjadliwe, albo - być może, jak donoszą ostatnie doniesienia prasowe - pojawi się wreszcie szczepionka, która okaże się w miarę skuteczna" - powiedział Kotłowski.

Dodał, że w trzecim kwartale tego roku mieliśmy bardzo dynamiczne odbicie konsumpcji i gdyby nie ponowny wzrost zachorowań, to gospodarka poradziłaby sobie całkiem nieźle z pandemią. NBP szacuje, że efekt lockdownu, wzrostu niepewności, spadku zaufania gospodarstw domowych wyniesie około 2/3 efektu, który widzieliśmy w drugim kwartale.

"On będzie trochę słabszy, bo nie mamy tak surowych restrykcji, jakie mieliśmy. Polską gospodarkę wspiera też popyt zagraniczny, czego nie było na wiosnę. Jest dosyć prawdopodobne, że ten lockdown będzie trwał troszeczkę krócej niż ten wiosenny" - uważa Kotłowski.

Wskazał, że wiosną gospodarka była zamknięta przez około dwa miesiące, teraz zapowiedzi mówią o ok. miesiącu. "Być może będzie to przedłużone, tego nie wiemy, ale wydaje się, że może to być trochę krótsze i w okres świąt wejdziemy jednak z wyższą aktywnością i mniejszymi restrykcjami" - dodał.

Zwrócił uwagę, że dynamika wynagrodzeń nominalnych w drugiej połowie roku odbudowuje się, ale będzie hamowana przez słabszy czwarty kwartał. Zauważył, że płace realne, w związku z podwyższoną inflacją, rosną wolniej.

Odnosząc się do nastrojów przedsiębiorstw, Kotłowski zauważył, że w kryzysie bardzo się one pogorszyły, potem widać było poprawę i teraz ponowne pogorszenie. Jego zdaniem przyszłość zależy od tego, jaki będzie wzrost zachorowań i związane z tym ograniczenia życia gospodarczego i społecznego.

"My zakładamy, że najgorszy będzie listopad, potem w grudniu będziemy mieli poprawę. Ale jest bardzo prawdopodobne, że po feriach będziemy mieli wprowadzane ponowne ograniczenia, bo po okresie rozluźnienia będziemy mieli ponowne wzrosty liczby zachorowań" - powiedział. "Niestety przez pierwszą połowę roku (2021 r. - PAP) będzie nam to towarzyszyło" - dodał.

Wskazał, że częścią gospodarki, która odbuduje się najszybciej jest konsumpcja, zapewne w przyszłym roku bądź pod koniec przyszłego roku wrócimy do poziomów sprzed kryzysu. "Ryzykiem jest wysoka niepewność i utrzymywanie się wysokiej stopy oszczędności, co jest związane z pandemią. Jeżeli pandemia wygaśnie, to ten efekt też wygaśnie" - mówił.

Zastrzegł, że jest ryzyko ostrzejszego przebiegu epidemii, czyli bardziej radykalnych lockdownów, czy nawet kwarantanny narodowej.

"Największym ryzykiem (...) jest trwały ubytek potencjału wytwórczego. My zakładamy, że na chwilę obecną ten ubytek nie będzie trwały, liczba bankructw jest relatywnie niewielka (...)" - powiedział ekonomista. Zaznaczył, że im dłużej trwa kryzys, tym ryzyko to nieproporcjonalnie wzrasta.

NBP opublikował we wtorek raport o inflacji, gdzie założono, że inflacja w 2021 r. wyniesie 2,6 proc., a PKB wzrośnie o 3,1 proc.

Zgodnie z prognozą NBP zawartą w tzw. centralnej ścieżce, w tym roku inflacja wyniesie 3,4 proc. wobec prognozowanej w lipcu br. w wysokości 3,3 proc. W przyszłym roku inflacja spadnie do 2,6 proc. wobec wskaźnika w wysokości 1,5 proc., spodziewanego wcześniej przez bank centralny.

NBP prognozuje, że 2020 r. zamknie się recesją w wysokości 3,5 proc., wobec spodziewanej wcześniej w wysokości 5,4 proc., natomiast w przyszłym roku PKB wzrośnie o 3,1 proc. wobec lipcowej prognozy wzrostu w wysokości 4,9 proc.