Kowalczy: Będziemy walczyć o wsparcie dla naszych rolników

Będziemy walczyć o wsparcie dla naszych rolników. Czekamy na decyzję KE w sprawie w sprawie zgody na dopłaty do nawozów i wpisanie do ustawy nawozów jako produktu energochłonnego - mówił w niedzielę wicepremier, minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk.

Kowalczyk uczestniczył w VIII Kongresie Rolnictwa w Warszawie.

Jak zapewnił, rząd nie chce dopuścić do likwidacji kolejnych hodowli wieprzowiny z powodu niskich cen, stąd pomoc w postaci dopłat do loch. Jak przypomniał, pomoc taka obowiązuje do końca marca i rząd liczy, że do tego czasu ceny wieprzowiny wzrosną, bo na razie są poniżej kosztów produkcji. "Jeżeli nie wzrośnie, będziemy pewnie podejmować decyzje o przedłużeniu tej pomocy" - dodał Kowalczyk.

Minister zaznaczył, że rząd przygotowuje też odpowiednią zmianę ustawy, tak by produkcję nawozów wpisać na listę przemysłów energochłonnych, co powinno obniżyć ceny nawozów.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl