Kowalczyk: białoruskie embargo m.in. na żywność nie powinno trwać długo

Białoruskie embargo m.in. na żywność, jest odpowiedzią na sankcje nałożone przez UE na ten kraj w związku z konfliktem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej, nie powinno trwać długo - powiedział PAP wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Nie mamy szczegółowych informacji na temat embarga, jakie nałożyła Białoruś na przywóz produktów i towarów m.in. z Polski (...), ale to raczej Białoruś sobie szkodzi tym embargiem i nie powinno ono trwać zbyt długo, taka jest moja opinia" - ocenił w rozmowie z PAP Kowalczyk.

W jego opinii, dla polskiego eksportu rolno-spożywczego białoruskie embargo jest to "jakimś utrudnieniem", ale niezbyt dużym. "Wartość roczna wymiany handlowej z Białorusią wynosi ok. 200 mln euro, co stanowi 0,6 proc, całego polskiego eksportu żywności. Dominującym towarem są jabłka i najbardziej zakaz importu odczuje branża sadownicza, choć nie jest to obecnie najważniejszy kierunek eksportu jabłek, coraz więcej jest ich wysyłanych w innych kierunkach, np. do Egiptu" - zauważył.

Kowalczyk wyraził nadzieję, że po kilku tygodniach "zamieszania", eksport zostanie wznowiony.

W okresie I-X 2020 r. wartość eksportu żywności do Białorusi wyniosła 205,5 mln euro, w analogicznym okresie br. - 194 mln euro (spadek o 5,6 proc.). Najważniejsze pozycje eksportowe - to owoce i warzywa. Import jest znikomy, w 2020 jest wartość była na poziomie 56,8 mln euro.

Władze Białorusi na początku grudnia br. zapowiedziały, że 1 stycznia 2022 r. wprowadzenie embargo w odpowiedzi na zachodnie sankcje, obejmie ono m.in. mięso wołowe, drób, wieprzowinę, mleko i produkcję mleczną, owoce, warzywa, orzechy, słodycze i inne towary.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl