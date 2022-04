Kowalczyk: decyzja o przedłużeniu Tarczy antyinflacyjnej - pod koniec maja

Decyzja w sprawie ewentualnego przedłużenia obowiązywania Tarczy antyinflacyjnej powinna zapaść pod koniec maja tego roku - zapowiedział w środę wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Rządowa Tarcza antyinflacyjna weszła w życie 1 lutego tego roku i ma obowiązywać do końca lipca.

"Takie decyzje podejmuje się, jak się kończy ten okres zawieszenia, bo wtedy dopiero widać, czy jest potrzeba przedłużenia tego czasu" - powiedział Kowalczyk w RMF FM.

"Jeśli ceny nie będą spadać - a wygląda na to, że przez wojnę na Ukrainie nie będą spadać - to pewnie będzie przedłużona (Tarcza antyinflacyjna - PAP), ale ja nie chcę mówić o decyzji, bo jej jeszcze nie ma. Dopiero będzie decyzja podjęta bliżej końca okresu tego obniżenia - koniec maja tak naprawdę" - dodał.

Zgodnie z Tarczą antyinflacyjną 2.0, która weszła w życie 1 lutego br., obniżony został VAT na media: - na gaz do 0 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 0 proc.); - na prąd do 5 proc. (przedłużenie obniżki z tarczy 1.0; obniżka z 23 do 5 proc.); - na ciepło do 5 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 5 proc.). Tarcza obniżyła też VAT na nawozy z 8 do 0 proc.

