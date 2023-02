Kowalczyk: jakość zbóż zaczyna mieć istotne znaczenie ze względu na długość przechowywania

Będą potrzebne kontrole np. kukurydzy ze względu na jakość zbóż, bo zaczyna mieć znaczenie długość przechowywania w różnych warunkach - zapowiedział w poniedziałek wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Choć ceny mleka są niższe, to ważne, aby były stabilne - dodał.

Kowalczyk, w Poranku Rozgłośni Katolickich Siódma9 odnosząc się do ostatnich protestów rolników w związku z trudną sytuację na rynku zbóż, przyznał, że faktycznie w tym momencie ceny na rynkach światowych zbóż spadły w stosunku do tego, co było jeszcze w żniwa i tuż po nich. "I stąd pewien niepokój" - ocenił Kowalczyk. Jak mówił: "Na rynkach światowych to nie z powodu Ukrainy zboże staniało. Może właśnie to, co zdrożało w pierwszym półroczu poprzedniego roku - to był skutek wojny i paniki rynkowej. Teraz ta cena spadła".

Minister rolnictwa poinformował, że zostały podjęte kroki, jeśli chodzi o tranzyt zboża z Ukrainy. "Przede wszystkim będziemy bardzo dokładnie kontrolować jakość tych zbóż. Chodzi o to, żeby jakość zbóż sprowadzanych z Ukrainy - niestety w tym okresie jest różna - żeby ta jakość nie psuła jakości w ogóle polskich zbóż, pasz. Tutaj będą bardzo dokładne i uważne kontrole jeśli chodzi o granice, co do jakości" - powiedział. Jak dodał, "nie chcemy, żebyśmy sobie zepsuli dobrą markę i dobrą opinię o jakości polskich zbóż".

Kowalczyk tłumaczył, że jakość zbóż w tym momencie zaczyna mieć istotne znaczenie ze względu na długość przechowywania w różnych warunkach. "I stąd teraz szczególnie będą potrzebne te kontrole. Choćby kukurydza, które jeśli leżała przez kilka tygodni, czy miesięcy w stanie mokrym, to ona już tę jakość straciła" - ocenił wicepremier.

Minister Kowalczyk pytany o ceny mleka, odpowiedział, że spadają, "dlatego że rzeczywiście wywindowane zostały w ubiegłym roku bardzo mocno". "Okazuje się, że konsumpcja zaczęła spadać przy tak bardzo wysokich cenach choćby masła, sera. W tym momencie następuje trochę korekta. Ważne, żeby nie była ona zbyt głęboka. Ceny mleka w tej chwili są niższe, ale ważne, żeby one były stabilne" - wskazał.

