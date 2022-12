Kowalczyk: Komisja Europejska zatwierdziła program operacyjny "Rybactwo i Morze"

"9 grudnia br. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny +Rybactwo i Morze+" – poinformował w środę podczas briefingu prasowego minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Program Operacyjny "Ryby" zatwierdzono w wysokości ponad 730 mln euro.

"To jest program przeznaczony na wsparcie rybołówstwa, wsparcie rybactwa. To jest ważne, że tutaj jest wsparcie również akwakultury, czyli tej działalności rybactwa śródlądowego również z zachowaniem środowiska. Wiele wydatków jest właśnie na rzecz ochrony środowiska, klimatu, wszak to jest gospodarowanie na wodach śródlądowych" - przekazał podczas briefingu prasowego minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Jak dodał "w tym programie są również rekompensaty z tytułu bardzo mocnych ograniczeń jeśli chodzi o połowy morskie. Realizacja tego programu jest wieloraka, zarówno dla rybaków morskich, rybaków śródlądowych, jak i akwakultury, czyli tych prowadzących rybactwo śródlądowe".

Wskazał, że program będzie realizowany od przyszłego roku. "Przed nami jeszcze prawodawstwo krajowe, ale to już jest rzecz techniczna, z którą się bardzo szybko uporamy i będą mogli wszyscy korzystać z tych środków finansowych UE" - dodał Kowalczyk.

"Dokładnie jest to 512 mln euro, które bezpośrednio wpływa do nas z Unii Europejskiej w ramach tego programu operacyjnego, a 219 mln euro to jest nasz wkład własny, te 30 proc. wymagane, nasze pieniądze krajowe, które wykorzystujemy do uzupełnienia całej kwoty bazowej" - wyjaśnił podczas briefingu prasowego podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Ciecióra.

Wskazał, że programem przez najbliższe lata będzie zajmować się Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a dokładnie minister właściwy ds. rybołówstwa. W najbliższej perspektywie ujednolicona zostanie procedura związana z przekazywaniem środków beneficjentom.

"Całość dokumentacji, procedury związanej z przekazywaniem tych środków do beneficjentów będzie prowadzone przez lokalne biura ARiMR, które są doskonale do tego przygotowane" - powiedział Ciecióra.

Podkreślił też, że główne cele programu wpisują się w cele proponowane przez Komisję Europejską.

"One dotyczą tego, aby w sposób zrównoważony pozyskiwać zasoby rybne chociażby z Bałtyku, ale również zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe poprzez zwiększanie potencjału akwakultury i rybactwa śródlądowego w głębi naszego kraju" - poinformował Ciecióra.

Jak podkreślił "jesteśmy jednym z większym producentów ryb z akwakultury, jednym z większych producentów chociażby karpia, a tego karpia i tak każdego roku na nasze potrzeby konsumenckie Polaków brakuje. Chcemy wspierać naszych producentów, którzy się rozwijają, dawać im możliwości do tego, aby ta produkcję zwiększać".

"Również warto podkreślić, że my w Polsce mamy jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów przetwórstwa rybnego w Europie. Nasi producenci dominują w rynkach europejskich, zdobywają również rynki na innych kontynentach" - dodał. Jednocześnie wskazał, że ryby krajowej brakuje i jest to "największa ciekawostka, największa specyfika naszej branży przetwórczej".

"My również poprzez realizację wspierania akwakultury, chcemy ten surowiec, jego dostępność znacznie wzmacniać, zwiększać" - wskazał.

Program jest skierowany m.in. do rybaków morskich, Rybackich Lokalnych Grup Działania i organizacji producentów ryb.

"Podjęliśmy decyzję bardzo świadomie, w bardzo zdecydowany sposób, że chcemy wspierać w równym stopniu i rybactwo morskie i rybactwo śródlądowe, akwakulturę. Bardzo nam zależy, na tym, żeby stawiać na oba te sektory w zrównoważonym stopniu" - mówił.

W kwestii podziału środków wskazano cztery priorytetowe obszary: wspieranie rybołówstwa i ochrony żywych zasobów wodnych (314 mln euro); wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury (ponad 304 mln euro); sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych i śródlądowych, wspieranie rozwoju społeczności rybackiej oraz sektora akwakultury (67 mln euro), wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami z przyczynianiem się do zapewnienia bezpieczeństwa czystości mórz i oceanów (2 mln euro).

"Będziemy wspierać również wszystkie te działania naukowe, wszystkie te działania środowiskowe, ekologiczne, które będą wspierały przywracanie i odtwarzanie tych zasobów rybnych w Morzu Bałtyckim" - przekazał Ciecióra.

Jak dodał "mamy również przygotowane rozwiązania dla osób, które chciałby opuścić zawód rybaka, aby mogły to zrobić w sposób godny finansowo. (…) Mamy również pieniądze przeznaczone dla tych osób, które chciałby zostać w branży, którzy będą chcieli dalej łowić oraz ten trudny czas również przeczekać. Będziemy tych rybaków absolutnie wspierać, chronić, bardzo nam zależy na tym, aby rybaków w Polsce było jak najwięcej".

Aktualnie trwają prace nad projektami ustawy wdrożeniowej i rozporządzeń wykonawczych. Jak przekazano, zakładany termin wejścia w życie przepisów umożliwiających uruchomienie programu to I kwartał 2023 r.

