Kowalczyk: koncepcja ograniczenia o połowę stosowania środków ochrony roślin – niebezpieczna dla europejskiego rolnictwa

Koncepcja ograniczenia o połowę stosowania środków ochrony roślin - istotny element Europejskiego Zielonego Ładu, jest zagrożeniem dla rolnictwa – polskiego, ale i europejskiego powiedział we wtorek w Poznaniu wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Jak dodał, Polska aktywnie zabiega o to, by ten projekt nigdy nie wszedł w życie.

"To jest traktowane przez Polskę jako rzecz niesprawiedliwa, niedopuszczalna. Polska wykorzystuje wszelkie możliwe środki, żeby do akceptacji tego projektu nie doszło. Na razie trochę się udaje. Miało to być zatwierdzone w czerwcu, ten opór organizowany przez kraje przynosi pewne efekty - mamy listopad i nadal nie jest" - powiedział.

"W komisji UE decyzje podejmuje się na zasadzie trilogu, muszą być trzy instrumenty decyzyjne: PE, KE i kraje członkowskie. Na parlament chyba nie możemy liczyć, jest zideologizowany, jednoznacznie opowiada się za redukcją. KE dała taki projekt - zostały kraje członkowskie, które mogą taki projekt zablokować" - powiedział.

Jak dodał, trwają poszukiwania sojuszników.

"Gdy w marcu pojawił się ten projekt, zawnioskowałem na radzie unijnych ministrów rolnictwa o blokadę tego projektu, poparło nas 18 krajów - ale to nie są kraje, które stanowią blokującą większość" - wskazał.

Minister przyznał, że w tej kwestii "rozmawia bardzo intensywnie z Francją", liczy też na przychylność strony włoskiej. "Jeśli to by się udało zablokować, byłby to istotny sukces" - ocenił.

Minister wyjaśnił, że projekt, który redukowałby z dnia na dzień o 50 proc. stosowanie środków ochrony roślin doprowadzi do zakłócenia bezpieczeństwa żywnościowego.

"Oprócz tego jest to projekt niesprawiedliwy - w Polsce środków ochrony roślin stosuje się niewiele ponad 2 kg czystego składnika na ha, a w Holandii prawie 8 kg. Jeśli chcemy redukować, proponujemy, by to robić stopniowo" - powiedział.

Szef resortu rolnictwa był gościem VII Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu.

